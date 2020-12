L’entretien de la maison est une dépense importante s’il n’est pas planifié à l’avance.

Parfois, nous n’avons pas l’habitude d’épargner qui nous permet d’effectuer ces paiements.

Un crédit de rénovation vous aidera avec les travaux dont vous avez besoin ou que vous souhaitez faire.

Remodeler votre maison ne doit pas être un mal de tête ou un travail qui ne peut jamais être terminé en raison du manque d’argent.

Faire une demande de prêt rénovation vous permettra le financement nécessaire pour réaliser ces derniers Même si vous ne disposez pas de suffisamment de capital, il est possible de rénover une maison, soit pour l’entretenir, soit pour reconfigurer les espaces pour vivre plus confortablement, grâce à un prêt rénovation.

Ce type de financement offre des taux attractifs et offre de meilleures conditions qu’un prêt personnel ou sur salaire.

Des montants plus élevés peuvent représenter jusqu’à 50% de la valeur de la maison. Des durées plus longues, allant de 5 à 20 ans, selon chaque institution. Tarifs réduits et garantie immobilière. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de pénalité pour les paiements anticipés. Les biens seront protégés pendant la durée du prêt par une assurance, comme dans le cas des prêts hypothécaires.

Un autre avantage de Un prêt de rénovation, c’est que vous pouvez en faire la demande même si vous avez actuellement un prêt hypothécaire en cours.

Dans ce cas, vous avez la possibilité de choisir d’augmenter la durée ou le montant de la mensualité.

Mais si vous n’avez pas de prêt hypothécaire, vous pouvez en faire la demande en utilisant le bien dont vous avez besoin pour apporter ces améliorations à titre de garantie.

Il est important de mentionner que Il est possible de contracter un financement de rénovation avec n’importe quelle banque, indépendamment du fait qu’un autre type de prêt ait été contracté avec une autre institution.

Ce qu’il faut faire dans ce cas est de procéder à la portabilité des hypothèques, c’est-à-dire que la banque qui accordera le prêt de rénovation achète le portefeuille de prêts.

Une autre raison pour laquelle vous souhaitez un prêt de rénovation est de mettre votre propriété en location. Rapprochez-vous de RE / MAX pour atteindre votre objectif en douceur.