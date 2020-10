Parmi les réformes tarifaires les plus importantes que des opérateurs tels que Vodafone, Yoigo, MásMóvil, Digi, O2, Lowi ou Finetwork ont ​​mené le mois dernier, on voit aussi comment d’autres OMV moins connus ont fait petit des ajustements axés sur l’amélioration des conditions des tarifs les moins chers.

L’une des nouveautés les plus intéressantes vient de la main de ios, MVNO avec couverture Orange qui avait récemment réorienté son offre convergente, et qui a également considérablement amélioré ses tarifs avec des minutes illimitées moins chères. Plus précisément, il a créé deux nouveaux tarifs, avec 5 Go pour 7 euros ou avec 10 Go pour 9 euros, qui impliquent des réductions allant jusqu’à 2 euros par mois ou des concerts doubles pour le même prix.

Avec cette amélioration, ios rattrape Virgin telco, un opérateur qui jusqu’à présent continue de dominer le classement des tarifs les moins chers en contrat depuis sa création en mai.

Xenet, un autre virtuel avec une couverture Orange, vient de baissez le prix de votre tarif illimité avec des données plus faciles, qui reste à 8 Go, mais sa redevance mensuelle passe de 9 à 8 euros. De cette manière, ce tarif sera d’environ 1 euro moins cher que les tarifs similaires récemment présentés par MásMóvil, Finetwork ou SUOP.

La dernière des nouveautés se trouve dans un nouvel OMV, Oléphone, qui vient de lancer des tarifs mobiles sous couverture Vodafone, dont deux inférieurs à 10 euros. Plus précisément, il comprend minutes illimitées avec 7 Go pour 7,50 euros, ou avec 10 Go pour 9,50 euros. Et dans les deux cas, les données non consommées s’accumulent pour le mois suivant.

Par ailleurs, Oléphone se distingue également en étant le premier opérateur virtuel à proposer un tarif avec données illimitées pour 25 euros, bien que le partage de connexion soit interdit pour partager la connexion avec d’autres appareils et l’utilisation de la carte SIM dans un routeur WiFi.

En ce qui concerne la les tarifs des contrats mobiles pour moins de 10 euros avec minutes illimitées avec les principales offres est comme détaillé dans le graphique suivant:

Partagez Meilleurs tarifs avec minutes et gigaoctets illimités pour moins de 10 euros: c’est ainsi que Xenet, iOS et Oléphone attaquent