iVoox redouble d’efforts pour continuer à être la plateforme de podcasting de référence sur le marché espagnol. A l’heure où des géants comme Spotify ou Amazon commencent à faire des paris forts sur la création de contenu audio de qualité, la société barcelonaise se lance iVoox Plus, votre propre service d’abonnement au podcast.

Cela a été annoncé par la firme ce mercredi, révélant que ce pari est proposé en complément des autres moyens de monétisation dont disposait déjà la plateforme. De cette manière, iVoox Plus se concentre sur la qualité et l’exclusivité du contenu. Au début, ils sont 10000 épisodes supplémentaires disponibles, un montant qui augmentera régulièrement.

Avec plus de 20 000 heures de contenu unique, iVoox Plus comprend toutes les audios exclusifs des podcasts à succès de ses iVoox Originals, tels que «La troisième heure» de Strange Days avec Santiago Camacho; les épisodes de L’orbite d’Endor; les mystères d’Iker Jiménez dans Cuarto Milenio et Milenio Live; le contenu de Casus Belli; les meilleures histoires audio de Nocturno November ou les analyses politiques du journaliste Díaz Villanueva, dans La ContraHistoria et La ContraCrónica.

Compensation pour les podcasteurs

iVoox Plus est au prix de 9,99 euros par mois, donnant accès au contenu supplémentaire susmentionné. Comme il ne s’agit pas d’un abonnement ou d’un support direct, la répartition des bénéfices se fera de manière particulière dans chaque cas. Il y aura « un montant individuel quels que soient les auditeurs obtenus et un autre montant proportionnel à son audience et au montant fixé dans le prix de son contenu pour les fans », expliquent-ils auprès de la société.

Ce Cela aidera tous ceux qui ont du contenu sur iVoox Plus à générer automatiquement des revenus. Il servira à profiter, disent-ils, « à ces nouveaux contenus de haute qualité qui recherchent une place, même s’ils ont un public plus restreint ».

iVoox a actuellement plus de 5 millions d’utilisateurs récurrents, public auquel l’entreprise s’adressera pour les convertir en clients dans son service de paiement. Son option Abonnements pour Fans, quant à elle, aura réparti entre les créateurs près d’un million d’euros d’ici fin 2020.

L’article This is iVoox Plus, le nouveau service d’abonnement au podcast avec des milliers de contenus exclusifs, a été publié sur Explica.co.