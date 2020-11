Il n’y en a aucun pour Apple, et cela nous a été montré en 2020 avec l’annonce de trois grands événements pour révéler les mises à jour et les éléments intégrés à vos produits. En septembre, il a dévoilé la nouvelle série d’iPad et Montre Apple, ce dernier visait à être beaucoup plus de gadgets adapté pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Pour le deuxième événement en octobre, le produit phare est arrivé: l’iPhone 12 dans ses différentes tailles, couleurs et éléments. Ici, il a souligné l’arrivée de l’iPhone 12 Mini et de l’iPhone 12 Pro Max. Toute cette nouvelle gamme intègre plusieurs fonctionnalités dans lesquelles la technologie de l’appareil photo se démarque qui vous permet de prendre des photos et d’enregistrer des vidéos professionnelles à partir de votre appareil mobile. Une folie.

En passant, Apple nous a également présenté le Homepod Mini, la version petite et plus stylisée du Homepod et qui s’intègre désormais plus facilement avec les fonctions d’autres appareils Apple comme l’iPhone, bien sûr, ou l’Apple Watch …

Et puisque le troisième est le charme, Ce mardi 10 novembre s’est tenu le troisième événement Apple intitulé “One More Thing” (une chose plus). Ici, nous vous disons ce qui a été révélé:

Silicium Apple

La nouvelle gamme Mac d’Apple est définie par deux choses. Le premier est la transition des processeurs Intel (utilisés par leurs Mac depuis 2005) vers Apple Silicon. Cette étape est importante pour Apple et la gamme Mac, car ils étaient les seuls produits à ne pas l’intégrer, contrairement aux iPhones ou iPads.

Pendant des mois, il a été annoncé qu’à la fin de 2020, il atteindrait les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, et dans ce cas, lou officiellement annoncé pour la prochaine génération de Mac intégrant, comme nous l’avons mentionné, le silicone Apple.

En second lieu, il y a la nouvelle famille de puces créée par Apple qui porte le nom de M1. Ici, il a été annoncé que la transition pour tous les Mac pour intégrer le M1 prendra environ deux ans.

Pomme M1

La M1 est la première puce conçue spécifiquement pour Mac, et se caractérise par une taille plus petite, mais une plus grande puissance, définissant ainsi un «Nouvelle ère pour les Mac».

Jusqu’à maintenant, un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau avait besoin de plusieurs puces pour développer des tâches ou des fonctions de sécurité ou de mémoire, par exemple. Mais maintenant, avec le M1, ils sont tous combinés sur une seule puce. Et ce n’est pas tout, l’architecture mémoire a également été unifiée ce qui contribue à rendre toutes les fonctions beaucoup plus rapides. Pour ca, La technologie 5 nanomètres a été intégrée.

Le M1 possède le plus grand nombre de transistors sur une puce, ce qui rend ses performances CPU et GPU les plus rapides au monde. Et tout cela, sans occuper plus d’énergie que ses prédécesseurs, puisqu’il ne consomme qu’une seule charge d’énergie.

Le M1 a également graphiques intégrés plus rapides et capable, entre autres, d’analyser des vidéos et de traiter des images sans problème.

macOS Big Sur

Avec macOS Big Sur, plusieurs améliorations ont également été apportées dans la conception, le développement et la création d’applications, la sécurité et même la vitesse des moteurs de recherche comme Safari. Grâce à la mémoire unifiée, c’est que les tâches se font plus rapidement, silencieusement et avec meilleure autonomie de la batterie.

Apple s’intéresse de plus en plus à sécurité des utilisateurs, il est donc devenu un thème central pour le développement du M1 et de macOS Big Sur. Toutes les tâches de sécurité sont intégrées dans le M1.

L’une des nouvelles fonctionnalités est la Applications universelles, qui diffèrent des autres applications en étant créées avec un mélange de silicium Apple et d’Intel, ce qui les rend plus puissantes que le reste du marché. De plus, Rosetta 2 a également été créée, les applications Mac qui fonctionnent le mieux avec cette technologie et qui n’ont pas nécessairement été développées avec le mix décrit ci-dessus.

L’une des nouvelles les plus marquantes à cet égard est que L’accès aux applications peut être étendu grâce au fait que les applications iPhone et iPad, peut être “téléchargé” directement sur le Mac: HBO Max, HBO Go et toutes les applications que vous n’avez que sur votre iPhone, par exemple, seront également téléchargées et exécutées sur Mac… et le tout à une vitesse impressionnante.

MacBook Air avec M1

L’équipe Apple a dévoilé le nouveau MacBook Air avec M1, doté d’un écran Retina et 3,5 plus rapide que les générations précédentes. Les créateurs l’ont défini comme un studio photo sur un Mac qui lit également les graphiques 5 fois plus rapidement que tout autre Mac et ordinateur portable du marché. Par exemple, plusieurs flux 4K peuvent être modifiés sans ralentir ni chauffer.

Il a été insisté sur le fait que la nouvelle ligne Mac ils sont extrêmement silencieux et, au moins sur ce MacBook Air, la durée de vie est 6 fois plus longue qu’avant. Il a souligné qu’ils durent 2 fois plus longtemps lors d’appels vidéo et qu’au total, ils ont 18 heures de plus à vivre.

Ceux-ci composent le Processeur de signal d’image, qui rend les lumières plus naturelles lors des appels vidéo ou lors de la prise ou du téléchargement d’une image. La fonctionnalité Touch ID a été améliorée pour déverrouiller le tour et même pour faire d’autres tâches comme effectuer des paiements.

Le coût est 999 dollars.

Mac mini

Mac mini est défini par son conception compacte, en plus d’être 5 fois plus rapide que d’autres PC. Il a un design “thermique” qui le garde toujours chaud et silencieux, et aussi Il dispose de deux ports USB-C.

Son coût est 699 dollars.

Macbook Pro

Le MacBook Pro 13 “, le produit phare du Mac, est encore plus léger mais” plus puissant et plus pro “. C’est 2,8 fois plus rapide que la génération précédente, c’est bon pour les développeurs ou les photographes, et dans ce dernier, c’est 5 fois plus rapide en termes de graphisme.

Il a un Système de refroidissement actif qui permet à la batterie d’avoir 17 heures d’autonomie en effectuant de nombreuses tâches. Vous disposez désormais de 10 heures supplémentaires pour diffuser des vidéos. L’une de ses nouvelles fonctionnalités est qu’il dispose d’un un son super propre et des images moins granuleuses avec plus de détails dans la vidéo.

Son coût est 1299 $.

Tous font partie du programme d’Apple pour soutenir le respect de l’environnement. Bien qu’ils soient plus puissants, ils font également davantage appel à l’objectif zéro carbone de l’entreprise. En réalité, ils consomment 60% moins d’énergie.