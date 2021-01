Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Google

La technologie et la mode ne doivent pas être en contradiction. Cela est démontré par des marques telles que Louis Vuitton et ses écouteurs sans fil à un prix prohibitif de 1000 $ ou ce téléphone de fonction Supreme qui, d’ailleurs, n’a rien de spécial.

S’il existe une marque de mode très connue dont les produits sont portés par des millions de personnes à travers le monde, c’est bien Levi’s. La marque de denim par excellence est également propulsée dans le 21e siècle avec une curieuse alliance technologique inconnue de beaucoup.

La veste intelligente de Levi’s et Google

À quoi sert une veste intelligente? Que peuvent faire Levi’s et Google? Eh bien, en plus de s’habiller, cette veste comprend la dernière version de la technologie Jacquard de Google, précédemment vu dans d’autres produits tels que les sacs à dos.

Cette technologie permet d’apporter une certaine “intelligence” aux accessoires et aux vêtements. Dans le cas présent, la veste comporte une étiquette de taille de carte microSD, qui en glissant il nous permet d’envoyer certaines commandes à notre smartphone grâce au bluetooth, comme monter ou baisser la musique ou activer un assistant vocal.

Quant à son design, c’est une veste en jean normale et ordinaire, rien d’extravagant, comme n’importe quelle autre que l’on peut acheter en magasin. Concernant son prix, étant Levi’s on ne pouvait pas s’attendre à un prix pas cher, mais être un vêtement de qualité et aussi “intelligent”, les 200 $ environ qu’il coûte ne nous semblent pas non plus si élevés.

Malheureusement, ces vestes ne sont disponibles que dans certains magasins de pays tels que l’Australie, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni ou les États-Unis, et ne devraient pas faire le saut vers d’autres marchés. Dans le cas de l’Espagne, sera disponible à la vente sur le site officiel de Levi’s.