Découvrez l’Alcatel TKEE MINI récemment présenté, une tablette conçue pour le quotidien des plus petits.

Écrit par Dídac Dalmases sur les tablettes Android

Parmi les dernières actualités d’Alcatel dans le segment des tablettes, nous voulions nous arrêter à un «super petit lancement» qui est passé inaperçu par de nombreux utilisateurs: le nouvel Alcatel TKEE MINI. Dans son dernier lot de comprimés, Alcatel a souhaité se concentrer sur un public familial qui recherche des appareils compétitifs accessibles à tous, brillant surtout par le prix et des fonctionnalités optimisées pour un divertissement audiovisuel sans tracas.

Et si on parlait déjà à l’époque de l’Alcatel 3T 10 4G 2021 et du Alcatel 1T 10, c’est aujourd’hui au tour de la Alcatel TKEE MINI, une tablette spécialement conçu pour les enfants.

Caractéristiques complètes du nouvel Alcatel TKEE MINI

Alcatel TKEE MINISpécificationsDimensions176 x 126,1 x 11,9 mmPoids440 grammesAffichage7 ″ IPS, 1024 x 600 pixelsProcesseurMediaTek MT8167B, Quad-Core 1,3GHzRAM1,5GBSystème d’exploitationAndroid 9 + KurioStorage16 Go extensible jusqu’à 128 Go avec carte d’enregistrement microSD 2MP et carte vidéo principale microSD à 720p et 30fps (caméra frontale identique à la principale) BatterieCapacité de 2580mAh, temps de charge de 4 heuresAutresMicroUSB, USB-C, Bluetooth 4.2, étui antichoc avec serrage et support inclus Prix de départ99,99 euros

Le compagnon idéal de vos enfants a un nom: Alcatel TKEE MINI

Lancé il y a quelques semaines à peine, l’Alcatel TKEE MINI s’impose comme un choix incontestable pour tous ceux qui recherchent une tablette qui répond aux besoins des plus petits de la maison dans un prix très compétitif (il ne coûte que 99,99 euros). Alcatel a pensé à tout pour proposer un appareil spécialement conçu pour les Enfants publics, intégrant des fonctionnalités essentielles et des extras précieux pour en tirer le meilleur parti.

Ainsi, la première chose que nous soulignons à propos de l’Alcatel TKEE MINI est qu’il est livré avec un housse très spéciale incluse, qui, en plus d’être un coque de protection de haute qualité comprend un support dorsal et un conception conviviale à côté d’un attelage pour mettre un ruban ou un pendentif.

Nous sommes face à une tablette pour enfants qui entre par les yeux et qui par dessus les protège, et est-ce que l’écran du TKEE MINI a été accrédité internationalement par TÜV Rheinland, leader mondial de l’évaluation et de la certification des jouets. En d’autres termes: tout le contenu qui sort de l’écran 7 pouces de la tablette Alcatel passe par un filtre spécial qui réduit la lumière bleue, protéger la vue et les cycles de sommeil des plus petits.

Beau à l’extérieur … et à l’intérieur

L’intérieur de l’Alcatel TKEE MINI est conçu pour tirer le meilleur parti de ce que l’on attend de une tablette conçue pour les enfants, pour lequel Alcatel a travaillé, spécifications mises à part, dans deux aspects clés: Contrôle parental et la éducation.

D’une part, l’appareil comprend un système de contrôle parental intuitif qui vous permet de définir des limites d’utilisation, de restreindre l’utilisation de certaines applications et services Web ou, entre autres, de vérifier facilement votre historique de navigation. D’autre part, Alcatel a inclus dans la mémoire de la tablette plusieurs applications éducatives cela aidera les enfants à apprendre par le jeu.

En bref, une telle tablette pour enfants pratique comme utile qui a un système d’exploitation spécial pour les enfants monté sur Android. Bien sûr, il comprend des caméras et au cas où vous en auriez besoin, sa mémoire est extensible jusqu’à 128 Go via une carte microSD.

Vous pouvez en savoir plus sur L’offre de tablettes d’Alcatel dans sa page Web.

