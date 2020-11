Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 19h06

Comme vous le savez sûrement, ce matin, une prétendue prise d’otages a été signalée dans les bureaux de Ubisoft Montréal. Après une enquête des autorités, il a finalement été déterminé qu’il n’y avait pas de menace réelle et que la sécurité des employés n’était pas en danger, cependant, les choses avaient un certain degré de gravité.

Face à ces événements, Ubisoft Il a été prononcé avec une déclaration officielle et des remerciements, que nous partagerons avec vous ci-dessous:

«Nous saluons le courage et le sang-froid dont nos équipes ont fait preuve aujourd’hui, notre objectif reste de préserver votre santé et votre bien-être. Nous tenons également à remercier le Service de police de Montréal pour sa réponse rapide et professionnelle, aidant à garder la situation sous contrôle. Nous sommes extrêmement soulagés que ce problème ait été résolu sans incident et nous tenons à vous remercier tous pour votre soutien et vos aimables paroles. “