Le smartphone Motorola est une option très équilibrée avec laquelle vous ne pouvez pas vous tromper.

le Motorola Moto E6 Plus peut être à toi pour 89 euros grâce à une offre d’Amazon.

On parle du modèle avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage.

Il s’agit de une borne simple et équilibrée ce qui peut être le meilleur pour ceux qui recherchent la simplicité. Arrive avec un écran de 6,1 pouces, deux caméras et une batterie de 3000 mAh.

Ce sont ses caractéristiques les plus importantes.

Le Motorola Moto E6 Plus a un écran IPS de 6,1 pouces et une résolution HD +. À l’intérieur de Helio P22 fabriqué par MediaTek, qui est livré avec des versions de 2 Go et 4 Go de RAM.

Cela a aussi une double caméra arrière dirigé par un capteur de 13 mégapixels et une façade de 8 mégapixels.

On n’oublie pas sa batterie, qui atteint 3 000 mAh.

MediaTek Helio P22 2 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne Écran HD IPS 6,1 ″ + 2 caméras arrière Batterie de 3000 mAh Prise casque et radio FM