Le nouveau POCO M3 a été complètement divulgué: images et caractéristiques du nouveau smartphone Xiaomi.

Écrit par Christian Collado

le nouveau POCO M3 que Xiaomi avait prévu de montrer pour la première fois le 24 novembre a été complètement divulgué.

Grâce au portail 91mobiles, nous avons pu voir le nouveau terminal que la firme chinoise envisage d’annoncer lors d’un événement en ligne qui se tiendra la semaine prochaine, et qui arrivera dans le le segment de milieu de gamme le plus abordable du marché.

Design saisissant et caractéristiques de milieu de gamme

Grâce à l’image divulguée, nous pouvons voir comment Xiaomi a décidé de passer par avec un design quelque peu inhabituel, surtout si l’on prend en compte l’aspect physique de ses derniers terminaux.

Le POCO M3 dispose d’un arrière qui abrite un grande “fenêtre” où le système photographique est intégré, composé d’un total de trois capteurs. Juste à droite, le logo de la marque apparaît en grosses lettres.

Sans aucun doute, la partie la plus frappante de sa conception, au-delà de ladite fenêtre, est la choix de couleurs. A cette occasion, le Jaune ce sera l’une des nuances dans lesquelles le terminal sera disponible, avec le bleu et le noir. Nous ne savons pas s’il y aura d’autres variantes de couleur du POCO M3.

Certains ses caractéristiques les plus importantes. On parle d’un Écran de 6,53 pouces avec résolution Full HD +, un processeur Qualcomm Snapdragon 662 et 4 Go de RAM.

Cependant, l’une de ses caractéristiques les plus différenciantes serait l’inclusion d’un grande batterie de 6000 mAh, l’un des plus grands que nous ayons vus dans un mobile Xiaomi à ce jour. Il sera soutenu par un système de Charge de 18 W via USB Type-C.

En revanche, il est indiqué que son la caméra principale aurait une résolution de 48 mégapixels. Pour l’instant, on ne sait pas grand chose sur les données techniques du terminal, mais sur la base de ce que nous savons déjà, il est fort probable que lorsqu’il arrivera, il le fera à un prix encore plus bas que le POCO X3 NFC.