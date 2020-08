Iliade c’est une entreprise qui durant ces premières années de séjour en Italie a déjà réussi à imposer son rythme. En fait, après les promotions, même la concurrence a dû s’adapter en lançant des offres à petits prix et pleines de contenu. Mais maintenant, une grande nouvelle est arrivée qui permettra à l’opérateur français de faire partie du réseau fixe.

L’accord avec Fibre ouverte lancera officiellement le fibre d’Iliade dans les maisons des Italiens. Tout est terminé et nous procédons déjà pour rendre les changements effectifs.

Iliad: enfin accord avec Open Fiber pour la fibre optique

«La collaboration avec iliad, qui a choisi Open Fiber pour son entrée sur le marché fixe, est une nouvelle confirmation de la validité du modèle neutre d’Open Fiber» déclare le PDG d’Open Fiber Elisabetta Ripa. «En moins de trois ans, Open Fibre est devenu un leader en Italie et en Europe des réseaux de fibre de nouvelle génération et l’infrastructure de référence pour tous les grands acteurs de la numérisation de notre pays. Notre réseau entièrement en fibre optique est le seul capable de permettre le développement de services qui apportent des avantages aux citoyens et aux entreprises avec la meilleure technologie disponible, contribuant à combler le fossé numérique que l’Italie souffre encore de la moyenne européenne en raison de des décennies de manque d’investissement dans le réseau fixe « .

«Iliad a apporté transparence, simplicité et clarté au monde de la téléphonie en construisant une relation solide et de confiance avec ses utilisateurs. Ce sont des valeurs que nos utilisateurs nous demandent également d’apporter au segment du réseau fixe », a-t-il ajouté. Benedetto Levi, PDG d’iliad. «La demande croissante de connectivité au cours des derniers mois nous a incités à accélérer le temps nécessaire pour entrer dans le segment de la ligne fixe et le partenariat avec Open Fiber est le premier pas dans cette direction.