Android 11, malgré les récentes critiques apparues en ligne, s’avère être l’une des mises à jour déjà révolutionnaires du système Android . La nouvelle version, en fait, introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment une gestion améliorée des notifications et une prise en charge complète de ce qui deviendra bientôt la norme de réseau mobile la plus utilisée au monde, à savoir la 5G. Android 11 introduit également de nombreuses nouvelles fonctionnalités également à l’avant de la voiture, déverrouillant officiellement le mode sans fil sur tous les smartphones compatibles.

Android 11, selon les différentes sociétés, sera donc commercialisé sur plusieurs appareils, offrant une excellente compatibilité même sur différents matériels. Découvrons donc ci-dessous quels sont les Smartphones qui recevront la nouvelle version d’Android.

Android 11: nouvelle version à venir, voici les appareils qui reçoivent la mise à jour

Samsung

Galaxy S20

Galaxy S20 +

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S10

Galaxy S10 +

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy A71

Galaxy A70

Galaxy A80

Galaxy A90 5G

Galaxy A51

Galaxy A50

Galaxy A40

Galaxy A30e

Galaxy M30s

LG

LG V60 ThinQ 5G

LG V50 ThinQ

LG G8X ThinQ

LG G8s ThinQ

Motorola

Puissance Moto G8

Moto One Hyper

Motorola RAZR

Macro Moto One

Moto G8 Plus

Zoom sur la Moto One

Moto One Action

Moto One Vision

OnePlus

OnePlus 7

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T Pro

OnePlus 6

OnePlus 6T

Sony

Xperia L4

Xperia 1 II

Xperia 1

Xperia 5

Xperia 10

Xperia 10 Plus

Xperia 10 II

Xperia L3

Vrai moi

Realme X50 Pro

Realme X2 Pro

Realme X2

Realme XT

Realme X

Realme 3 Pro

Realme 5 Pro

Realme X50 Pro

Realme 5

Nokia

Nokia 9 PureView

Nokia 8.1

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 2.2

Nokia 2.3

Nokia 6.2

Nokia 7.2

ASUS

Huawei

P40

P40 Pro

P40 Lite

P30

P30 Pro

P30 Lite

Mate 30 Pro

Nova 5T

Mate Xs

Honneur

Honor View 30 Pro

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honneur 20

Honor 20 Pro

Honor View 20

Xiaomi

Je 10

Mi 10 Pro

Mon 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi Note 10

Mi A3

Mi Mix 3

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

OPPO

Reno2

Reno2 Z

A9 2020

A5 2020

Reno

Reno Z

Zoom Reno 10X

Trouver X2