Le compte courant est un élément de plus en plus important dans nos vies. Ceci est démontré par l’augmentation de paiements virtuels par carte de débit ou de crédit. Les banques les plus disparates et les Postes italiennes se font la guerre tous les jours pour essayer d’avoir le prix le plus bas ou l’offre la plus avantageuse liée à l’ouverture d’un compte courant et à sa possession.

Mais les coûts et les taxes cachés sont toujours au coin de la rue. Voyons comment cela fonctionne ensemble.

Le droit de timbre sur le compte courant

La loi ne prévoit pas exactement la présence d’un droit de timbre, mais elle est liée àenvoi annuel d’extraits de compte. Pour cela en pratique, le droit de timbre devient un taxe de possession du compte, car il n’est pas possible d’annuler l’envoi du relevé de compte.

Le droit de timbre est payé le le 31 décembre chaque année et est automatiquement retirée du compte par votre établissement de crédit. L’utilisateur n’aura à se soucier de rien, puisque la procédure se déroulera automatiquement.

Il existe deux types de cotes:

Les frais pour utilisateurs privés, ce qui équivaut à 34,20 € annuel;

Les frais pour utilisateurs commerciaux, ce qui équivaut à 100 € annuel.

Quand payer le droit de timbre

Comme mentionné ci-dessus, le droit de timbre est obligatoire et s’applique à tous les comptes courants qui dépassent le stock moyen de 5000 €. Il en va de même pour deux comptes courants distincts au nom de la même personne dans la même banque: si vous avez deux comptes, un avec 3 500 € et l’autre avec 2 500 €, la somme fait 6 000 €, l’utilisateur paiera le droit de timbre, même si les comptes sont séparés. Si vous l’avez à la place deux comptes séparés dans deux banques différentes, puis la discussion change. Si le stock moyen de 5000 € sur chaque compte courant individuel, le droit de timbre sera payé deux fois; si vous dépassez sur un seul compte courant vous paierez une fois et si vous ne dépassez sur aucun compte vous ne paierez pas du tout.

Comment éviter de payer le droit de timbre?

Tout d’abord, vous devez faire attention à ne pas surmonter le stock moyen de 5000 € annuel. Pour le calculer, le stock quotidien moyen de chaque jour de l’année sera pris, ajouté à tous les jours et divisé par 365. Le calcul n’est pas simple, mais rassurez-vous: votre banque s’en chargera de manière entièrement automatique.

Une autre façon consiste à conclure un contrat avec la banque pour un compte zéro dépense. Dans ce cas, vous ne serez pas exonéré du paiement de la taxe, mais la banque elle-même la paiera pour vous.

Enfin, la dernière méthode pour ne pas payer le droit de timbre est de conclure un contrat pour un compte courant de base. Lors de la signature, vous devez présenter le vôtre JE VOIS: s’il est inférieur à 7 500 € vous serez exonéré du droit de timbre. Cependant, il est à noter que si vous concluez un contrat de ce type, vous disposerez d’un numéro limité d’opérations via guichet ou internet.

Évaluez soigneusement comment investir votre épargne, peut-être en investissant dans des formes alternatives, telles que des obligations portant intérêt. Si vous avez l’intention d’économiser le droit de timbre, vous devrez être patient et faire attention aux revenus et aux dépenses, en essayant de ne pas dépasser le stock moyen requis par la loi.