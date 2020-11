Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La prochaine génération de consoles sera lancée la semaine prochaine et l’un des tout nouveaux titres qui l’inaugurera sera Godfall, qui sera également lancé sur PC en exclusivité sur Epic Games Store. Si vous envisagez de jouer sur cette plateforme, alors cette nouvelle vous intéresse, car aujourd’hui les spécifications pour l’exécuter sur PC ont finalement été publiées.

Le développeur Counterplay Games via le compte officiel du jeu a révélé les exigences minimales et recommandées pour pouvoir jouer à Godfall sur PC. Si vous souhaitez avoir la possibilité de le faire, vous aurez besoin d’au moins une carte graphique AMD Radeon RX 580 de 8 Go ou une Nvidia GeForce GTX 1060 de 6 Go.

En termes de traitement, vous aurez besoin d’un AMD Ryzen 5 1600 ou d’un Intel Core i5-6600 et vous devrez disposer d’au moins 12 Go de RAM. Comme vous le savez, il existe également la possibilité de profiter du jeu avec de meilleures performances, mais pour cela, vous devrez avoir une équipe légèrement meilleure. Ci-dessous nous vous laissons les spécifications minimales et recommandées.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Godfall a été le premier jeu PlayStation 5 à être fabriqué.

Spécifications minimales

Système d’exploitation Windows 10 Processeur AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i5-6600 Carte graphique AMD Radeon RX 580 (8 Go) ou Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go) Mémoire RAM 12 Go

Spécifications recommandées

Système d’exploitation Windows 10 Processeur AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7-8700 Carte graphique AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) ou Nvidia GeForce GTX 1080 (11 Go) 16 Go de RAM

Malheureusement, Counterplay Games n’a pas révélé combien d’espace libre sur le lecteur de stockage sera nécessaire pour installer le jeu.

Vous devez également savoir que l’audio sera disponible en anglais, mais il aura des sous-titres dans différentes langues, y compris l’espagnol d’Espagne et d’Amérique latine.

Spécifications pour jouer à Godfall sur PC (Image: Counterplay Games)

Allez-vous donner une chance à Godfall sur PC? Pourrez-vous en profiter avec les spécifications recommandées? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes enthousiasmé par ce jeu, mais que vous prévoyez de le jouer sur PlayStation 5, vous n’aurez pas à vous soucier des spécifications car vous avez juste besoin de suffisamment d’espace libre sur votre SSD. De plus, sachez qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir PlayStation Plus pour y jouer seul, même si vous devez avoir une connexion Internet.

Godfall fera ses débuts le 12 novembre en exclusivité PlayStation 5 sur consoles et sur Epic Games Store en exclusivité PC. Lors de son lancement, il aura différentes éditions et comprendra un contenu exclusif. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

