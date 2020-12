Les vaccins, comme les médicaments, ont des effets secondaires. En fait, nous savons que certaines personnes peuvent contracter une maladie pseudo-grippale lorsqu’elles se font vacciner contre la grippe, mais elles ne l’ont pas été. Le vaccin COVID-19 n’allait donc pas être différent. Mais, Quels sont les effets secondaires que nous connaissons déjà des vaccins COVID-19?

Pfizer, Moderna, Oxford-AstraZeneca … Les vaccins contre le SRAS-CoV-2 arrivent. En Espagne, comme dans l’Union européenne, aucun n’a été approuvé pour le moment. Mais l’approbation des autorités devrait arriver à la fin de ce mois de décembre. La vaccination commencerait donc, comme prévu par le gouvernement espagnol, en janvier.

Les effets secondaires du vaccin COVID-19 ne sont pas graves et durent entre 24 et 48 heures après l’injection

Il n’est pas vrai que les effets secondaires des vaccins COVID-19 ne soient pas connus. En réalité, oui ils se connaissent Et c’est pourquoi il y a des pays comme le Royaume-Uni et le Canada qui ont déjà commencé à vacciner leurs citoyens. En général, tous les vaccins – pas seulement ceux contre le COVID-19 – ont tendance à produire douleur au site de ponction pendant 24 à 48 heures après injection. Il existe d’autres effets secondaires, mais ils ne sont généralement pas graves.

Pfizer

Pfizer et BioNTech n’ont signalé aucun effet secondaire grave dans son étude. Cependant, il a averti que certaines personnes allergiques pourraient avoir des difficultés à se faire vacciner. Et c’est ce qui a été observé lors des premiers jours de vaccination au Royaume-Uni, lorsque deux personnes avaient une photo anaphylactoïde – ce n’est pas aussi grave que l’anaphylaxie. Les deux personnes avez déjà eu des réactions allergiques sévères; alors ils avaient de l’adrénaline et ils l’ont mis dès qu’ils l’ont remarqué. Pour cette raison, les autorités britanniques ont demandé aux personnes allergies graves aux médicaments, aux autres vaccins et aux aliments qui ne reçoivent pas ce vaccin.

Cependant, ce sont des effets secondaires très rares, alors n’ayez pas peur. Celles qui apparaissent plus fréquemment sont moins sévères (dans l’ordre du plus fréquent au moins fréquent): fatigue, maux de tête, frissons, vomissements, fièvre, diarrhée et douleurs musculaires. Ceux-ci sont destinés aux personnes vaccinées de moins de 55 ans.

Pour les plus de 55 ansLes effets secondaires les plus courants sont la fatigue, les maux de tête, les frissons, les douleurs musculaires, la fièvre et la diarrhée.

Vaccin Moderna

Unsplash

Dans le cas de Moderna, les effets secondaires semblent considérablement plus doux que ceux des autres vaccins, puisque les vaccinés ont à peine signalé des problèmes après l’injection, et les symptômes les plus fréquents ne dépassent pas 10% des cas. Ceux-ci seraient: fatigue, douleurs musculaires, douleurs articulaires, maux de tête, douleur non spécifiée et rougeur au site d’injection, selon Cinco Días.

En outre, les symptômes ont été de courte durée, ce qui signifie qu’ils se sont produits au-delà de 24 ou 48 heures. C’est, comme dans le cas de tout autre vaccin.

Oxford-AstraZeneca

Comme pour les deux vaccins COVID-19, dans le cas de l’Oxford-AstraZeneca aucun effet indésirable grave n’a été rapporté au cours des études. Il est vrai qu’il y a eu plusieurs événements qui ont paralysé les essais cliniques, mais les chercheurs ont exclu qu’ils aient à voir avec l’injection.

Les effets secondaires sont similaire à d’autres vaccins: fatigue, maux de tête, fièvre légère (personne n’avait de fièvre supérieure à 38 ° C) et douleurs musculaires. Lors de la première dose, plus de personnes ont signalé ces symptômes, tandis que le pourcentage de personnes qui en ont fait l’expérience après la deuxième injection était plus faible.

Si les symptômes ne disparaissent pas après 48 heures, il est préférable de consulter un médecin

Tous ces effets secondaires ils ne sont pas sérieux et ont une solution facile. Tant pour la douleur au niveau du vaccin que pour la fièvre, il est préférable de prendre un analgésique (paracétamol par exemple) et d’attendre entre 24 et 48 heures. Passé ce délai, la chose normale est que les symptômes disparaissent. Sinon, le mieux est consulter le médecin en-tête pour nous indiquer la marche à suivre dans ces cas. Puisque peut-être ce qui nous arrive n’est pas un effet secondaire du vaccin contre le COVID-19.

L’article Voici les effets secondaires des vaccins contre le COVID-19 a été publié dans Hypertext.