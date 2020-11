Voici les jeux à télécharger gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series & One avec abonnements en novembre

Mois de création de nouvelles consoles, et de nouvelles aventures à télécharger dans les différents services.

Nous avançons en novembre, un mois dont on se souviendra pour le lancement de PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, trois consoles appelées à nous donner de nombreuses joies au cours de ces prochaines années. Mais d’abord, nous pouvons commencer à profiter de certains des jeux vidéo qui seront disponibles sans frais supplémentaires dans les différents services d’abonnement pour PC, consoles et Stadia, tels que PlayStation Plus, Xbox Live Gold, Stadia Pro et Prime Gaming. Nous passons en revue ce qu’ils ont à offrir ce mois-ci.

La première de la collection PS5 et PS Plus

Novembre marquera le premier mois de l’actualité PS Plus pour PlayStation 5, une incitation qui aura l’honneur de sortir Bugsnax. L’aventure extravagante d’exploration propose aux utilisateurs de voyager sur une île mystérieuse habitée par les êtres mi-insectes, mi-collations qui donnent son nom au jeu vidéo.

Téléchargez Bugsnax avec PS Plus du 12 novembre au 4 janvier.

Les utilisateurs de PS5 pourront tester la rétrocompatibilité du système avec la PS4 via Middle-earth: Shadow of War, une aventure se déroulant des années avant les événements du Seigneur des Anneaux qui comprend un système Nemesis pour créer des scénarios personnels uniques. avec chaque ennemi et allié.

Le troisième des jeux PS Plus de novembre, compatible avec PS5 et PS4, est Hollow Knight, l’une des meilleures références du secteur du développement indépendant. Dans sa démarche, Hollow Knight propose une aventure épique et magnifique en 2D à travers un vaste royaume d’insectes et de héros en ruines.

D’Espagne, comme d’habitude chez Sony, un quatrième titre arrive à profiter sur PS Plus ce mois-ci. Avec Melbits World, les abonnés au service reçoivent un jeu de puzzle enchanteur idéal pour jouer ensemble, avoir à découvrir et collecter des créatures numériques à travers des niveaux pleins de défis.

Collection PlayStation Plus [Solo PS5]

La première PS5 est également livrée avec la PlayStation Plus Collection, un assortiment de 20 jeux vidéo PS4 qui ont défini leur génération:

Sony Worldwide Studios Bloodborne Days Gone Detroit: Become Human God of War Infamous Second Son Ratchet and Clank The Last Guardian The Last of Us Remastered Until Dawn Uncharted 4: A Thief’s End

Troisième développements Batman: Arkham Knight Battlefield 1 Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Fallout 4 Final Fantasy XV Royal Edition Monster Hunter: World Mortal Kombat X Persona 5 Resident Evil 7 Biohazard

Le service arrive sur Xbox Series X avec toute sa compatibilité descendante

Il y a quelques jours on vous parlait des jeux d’action et furtifs dans 3DJuegos, un genre qui est présent parmi les sorties Xbox Live Gold en novembre grâce à Aragami: Shadow Edition. Ce développement espagnol garantit un voyage sombre plein de sang et de secrets qui peut également être apprécié en coopération.

La prochaine proposition que Xbox Live offre à ses abonnés est Swimsanity!, Une proposition d’action et de tir colorée conçue pour le plus grand plaisir des utilisateurs dans les modes coopératifs et compétitifs. Swimsanity! emmène les joueurs dans un voyage à travers un monde sous-marin dans une expérience qui promet d’être accessible.

La Xbox Series et la Xbox One sont rétrocompatibles avec leurs plates-formes précédentes, un attribut qui permettra aux abonnés Xbox Live Gold de profiter de deux excellentes propositions d’il y a des années telles que le jeu vidéo d’action militaire et tactique Full Spectrum Warrior ou l’amusant LEGO Indiana Jones, l’un des les grands classiques de la série.

Terreur, aventure, action …

Les abonnés de Stadia Pro ont six autres nouvelles propositions à profiter avec le service de streaming ce mois-ci, un catalogue de titres assez varié où l’on retrouve l’horreur sympathique de Hello Neighbour: Hide and Seek, l’action sniper de Sniper Elite 4, le thriller cyberpunk Republique, le jeu de tir coloré et rapide Risk of Rain 2, l’aventure surréaliste de puzzle d’amitié The Gardens Between et, enfin, Sundered: Eldritch Edition, un jeu coloré et chaotique de style metroidvania.

Bonjour voisin: cache-cache

Tireur d’élite 4

République

Risque de pluie 2

Les jardins entre

Séparé: édition Eldritch

Obtenez-les avec Stadia Pro

En plus de celles déjà annoncées pour le service il y a longtemps, les utilisateurs d’Amazon Prime peuvent obtenir jusqu’à six nouvelles propositions: A Knight’s Quest, une aventure d’action à l’échelle épique, l’aventure de jeu de rôle d’action Aurion: Legacy of the Kori-Odan , le jeu vidéo de construction de la ville Lethis: Path of Progress, le RPG narratif de survie en monde ouvert Smoke and Sacrifice et Victor Vran: Overkill Edition, un jeu de rôle d’action mettant en vedette un chasseur de démons.

