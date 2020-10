Comme chaque mois, Google Stadia présente son actualité et on connaît déjà tous les titres qui sortiront dans la bibliothèque gratuite pour les abonnés Stadia Pro: Republique et Sniper Elite 4 se démarquent.

Écrit par Damián García

Certains disent que Stadia ne s’intéresse à personne, et pourtant Plateforme de streaming de jeux vidéo de Google qui a été le premier du genre à entrer dans l’industrie, c’est aussi celui qui offre le meilleur service lors de la lecture depuis le cloud sur différents appareils.

La concurrence est désormais féroce, avec Xbox Game Pass, Amazon Luna, GeForce Now de Nvidia ou Facebook Gaming déjà parmi nous, mais Google suit sa feuille de route avec Stadia sans vous évanouir et en présentant de nouveaux titres chaque mois comme promis.

le nouvelles de novembre Nous les avons déjà après que le géant de Mountain View les a publiés sur Stadia Community, et à partir de dimanche prochain, le 1er novembre, vous les aurez disponibles pour téléchargez totalement GRATUITEMENT et uniquement avec votre abonnement Stadia Pro jusqu’à 6 nouveaux titres, dont deux très intéressants comme Sniper Elite 4 et République:

Tireur d’élite 4.- Vous serez un agent des opérations spéciales d’élite, et vous infiltrerez l’Italie de la Seconde Guerre mondiale pour détruire une super-arme de l’Axe. Un titre de haute qualité de type tireur tactique, et avec un support HDR exclusif pour Stadia.Risque de pluie 2.- Vous pouvez unir vos forces avec jusqu’à trois amis pour jouer à cette aventure innovante Gearbox, un jeu vidéo de plate-forme qui intègre des éléments de Metroidvania et de roguelike.Les jardins entre.- Dans ce jeu, vous pourrez contrôler le temps pour résoudre des énigmes dans un environnement graphique soigné et très relaxant.Bonjour voisin: cache-cache.- Ceci est la deuxième itération de la saga déjà Hello Neighbour, qui fait ses débuts dans Stadia Pro afin que nous puissions profiter de son action et de ses ébats.République.- C’est l’un des titres les plus réussis sur les plateformes mobiles ces dernières années, dans lequel vous devez pirater des systèmes de sécurité pour abattre un despote dans un excellent jeu d’action furtif.Séparé: édition Eldritch.- un jeu de plateforme et d’exploration dans lequel démêler les pouvoirs de la magie noire pour ouvrir de nouvelles voies vers la victoire.

De plus, ils annoncent l’arrivée du PUBG saison 9 avec le plateau en constante évolution de Páramo, où des coulées de lave traverseront la carte compliquant l’action et changer le terrain à partir d’aujourd’hui, le 29 octobre.

Deux titres intéressants à prix réduits sont également disponibles sur Stadia, tels que Sekiro: les ombres meurent deux fois qui coûtera 38,99 euros en promotion et le très attendu jeu Ubisoft Watch Dogs: Légion, qui se vendra 69,99 € sur Stadia.

Enfin, Google annonce jeux qui tombent du catalogue Stadia dans les prochains jours, en rappelant que les abonnés doivent s’assurer de les obtenir et de les inclure dans leurs bibliothèques avant la fin du mois pour y conserver l’accès.

Il s’agit du Just Shapes & Beats, Metro Last Light Redux, Strange Brigade et West of Loathing.

