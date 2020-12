Sous Android, différents magasins d’applications coexistent en fonction du fabricant dans lequel nous sommes, bien que ce soit Google Play qui soit l’épine dorsale de presque tout l’écosystème. C’est ce qui se passait avec Huawei jusqu’à l’année dernière, en fait, mais le blocus américain a causé une explosion dans le développement du catalogue de votre App Gallery.

Aujourd’hui, un an et demi plus tard, Huawei suit la voie d’autres propriétaires de boutiques d’applications, comme Samsung, et publie les gagnants de son AppsUp, un concours mondial d’innovation d’applications qu’il a organisé il y a quelques mois et qui, après recevoir les votes du jury, vous avez déjà choisi les gagnants parmi tous les finalistes. Ce sont les meilleures applications de la galerie d’applications Huawei de ce 2020.

Le meilleur de la galerie d’applications en 2020

Comme nous l’avons dit, Huawei a publié les finalistes et lauréats des différentes catégories de son AppsUp, son concours d’innovation. Selon le fabricant, ils ont reçu plus de 1000 abonnements pour l’édition 2020 et des prix allant jusqu’à 20 000 $ ont été attribués aux finalistes.

“Une grande initiative impliquant plus de 3 000 équipes de plus de 170 pays et régions à travers le monde. Le concours a reçu environ 1 000 candidatures, toutes intégrées aux capacités ouvertes de HMS. HMS Core, la collection de Kits et services HUAWEI, prenant actuellement en charge plus de 2 millions de développeurs et plus de 100 000 applications intégrées à HMS Core dans le monde entier. Ces kits fonctionnent ensemble de manière transparente pour garantir que les appareils HUAWEI offrent une expérience utilisateur complète à partir de le premier moment d’utilisation. ” – Huawei

Les catégories définies pour l’AppsUp de ce 2020 ont été trois. En premier lieu, nous avons la catégorie “Meilleure application” elle-même, en deuxième lieu, nous avons la catégorie “Application ayant le plus grand impact social” et enfin, fermant le trio de gagnants, nous trouvons le “Meilleur jeu”. Enfin, Huawei indique également qu’il y a un gagnant pour la catégorie «Application la plus populaire». Nous indiquons les finalistes.

Meilleure appli

Scoolio Pocket Code Complete Rhythm Trainer Marble AR Runbit

Application à plus grand impact social

Plantsnap Learn 34 Languages ​​Earthquake Network

Meilleur jeu

Spingram Streamer Sim Tycoon 100 Doors: échapper à l’école

Application la plus populaire

Mentions honorables

Assistant virtuel DataBot: Intelligence artificielle Kuston Widget Maker Cooking Mania Toy Box Party Game Genius Brain Tapventure Blackout Age: Map Based Postapo Survival Craft Sun Locator Lite Learn 34 Languages ​​Plantsnap Earthquake Network Peaklens

