Kena Mobile, Ho Mobile, Poste Mobile et bien d’autres MVNO continuent de défier Tim, Vodafone, Wind Tre et Iliad avec des tarifs téléphoniques de plus en plus avantageux et attractifs. Les consommateurs ont un large choix, mais voici les plus populaires actuellement.

Kena Mobile, Poste Mobile et autres MVNO: nouvelles offres de téléphonie, voici les plus populaires

Parler de J’ai un mobile certainement celui qui est actuellement le plus populaire est un tarif téléphonique de 5,99 euros par mois avec lequel vous pouvez profiter de: appels et SMS illimités à tous les numéros fixes et mobiles nationaux, e 70 Go connexion Internet pour surfer sur Internet à la vitesse maximale de la connexion 4G. Il peut également être activé en ligne rapidement et facilement, sans aucun frais. Il existe cependant des limitations, car pour l’activer, vous devez provenir de: Iliad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (avant le 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron et autres opérateurs.

L’opérateur aussi Kena Mobile propose un tarif avec les mêmes contenus et prix que ceux de Ho Mobile, mais pour les nouveaux clients le premier mois est entièrement gratuit. Ceux qui viennent de: Iliad, COOP Voce, Poste Mobile, Lycamobile, Tiscali, 1Mobile, Digi Mobil et Intermatica peuvent activer l’offre.

A 4,99 €, en revanche, l’offre téléphonique de Poste Mobile avec lequel il propose au marché: crédits illimités à utiliser pour les appels et SMS, et 10 Go de trafic de données avec connexion 4G. Un tarif économique, mais en même temps pas trop prospère pour ceux qui n’utilisent pas beaucoup leur smartphone. Encore une fois, les utilisateurs peuvent facilement l’activer en ligne à partir du site officiel.