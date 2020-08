Grâce à l’intervention d’Iliad et à l’entrée providentielle dans le domaine des opérateurs virtuels, nous sommes entrés dans la boucle de la dépendance promos transparentes. En 2020, il est très rare de rencontrer des tarifs avec des écueils économiques cachés à l’intérieur. Pourtant, il existe des opérateurs comme TIM, Vodafone et PosteMobile qui appliquent des frais cachés qui augmentent inévitablement le coût des offres initialement établies.

C’est une pratique étroitement liée au concept de VAS, une abréviation dont l’acronyme se traduit par des services à valeur ajoutée. Comme son nom l’indique, ce sont des composants qui ajoutent un petit plus. Ils peuvent être un avantage, mais dans la plupart des cas, nous pouvons très bien nous passer des sonneries, des fonds d’écran, des horoscopes et bien plus encore, accessibles gratuitement via une simple recherche Google.

Dans cet article, nous verrons comment vous pouvez obtenir votre remboursement et procéder à désactivation permanente de tous les composants avec les opérateurs indiqués ci-dessus. Tout est très simple, il suffit de suivre les instructions données.

Bloc VAS avec Promo TIM

SMS gratuit au 119 avec le texte « Désactivation des services VAS »

appel au 119 avec contact via opérateur humain

via l’espace client MyTim dans la rubrique Service Line ou depuis l’application MyTim

Centre d’appels unique AGCOM CSP au numéro gratuit 800.44.22.99.

Adieu les services payants avec Vodafone

Numéro sans frais AGCOM 800.44.22.99

Application MyVodafone

Site Web Faites-le vous-même

contacter le numéro gratuit 190

Désactivation du VAS avec les offres PosteMobile

AGCOM au 800.44.22.99

formulaire pré-imprimé à remplir à P.O. Box 3000, 37138 Verona

mail info@postemobile.it.

centre d’assistance au numéro gratuit 160

De cette façon, nous évitons le abonnements masqués que nous activons inconsciemment en cliquant sur une bannière ad hoc placée dans un navigateur Web ou sur n’importe quelle page d’une application. Vous avez rencontré des problèmes. Faites le nous savoir dans les commentaires.