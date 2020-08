Samsung Galaxy A11

Selon les dernières rumeurs divulguées en ligne ces dernières heures, le géant sud-coréen Samsung se prépare à commercialiser un nouveau smartphone d’entrée de gamme sur le marché mobile. Ce dernier remplacera l’actuel téléphone budget de la série Galaxy A et arrivera à titre officiel sous le nom de Samsung Galaxy A12.

Samsung Galaxy A12: voici les premières rumeurs et fuites

Le nouvel appareil de la société, comme déjà mentionné, arrivera bientôt sur le marché et remplacera l’actuel Galaxy A11. Par rapport à ce dernier, en particulier, il semble que le nouveau modèle pourra compter sur une plus grande quantité de mémoire interne. Selon les dernières rumeurs, en fait, le nouveau téléphone économique Samsung il aura à la fois 32 Go et 64 Go de stockage interne. Son prédécesseur, en revanche, ne disposait que de 32 Go.

Quant au secteur de la photographie, cependant, le prochain Samsung Galaxy A12 devrait en monter un à l’arrière triple caméra arrière tout comme sur le Galaxy A11, mais il est très probable qu’il y aura des différences en ce qui concerne les capteurs photo. L’affichage, en revanche, doit toujours être Panneau PLS TFT, mais pour le moment, nous ne savons pas s’il y aura un petit trou latéral ici aussi ou si l’entreprise optera pour d’autres solutions esthétiques.

Les rumeurs parlent alors de la présence d’un capteur biométrique physique pour déverrouiller l’appareil et ce dernier pourrait être placé sur la coque arrière ou sur le cadre latéral. Nous verrons quelles autres innovations le géant sud-coréen apportera au nouveau Samsung Galaxy A12, comme le processeur. Nous vous rappelons que le SoC Exynos 7904 et un GPU Mali-F71 MP2 sont présents sur le modèle actuel.