Empire of Sin, Immortals Fenyx Rising ou la prochaine génération de FIFA 21 parmi les nouveautés.

Dernier mois de 2020. Après quelques semaines avec la nouvelle génération de consoles Chez des milliers de joueurs à travers le monde, nous affrontons la dernière partie de cette année particulière avec la première d’une bonne poignée de jeux vidéo qui promettent de nous faire profiter au maximum, avec Cyberpunk 2077 comme première exceptionnelle du mois.

Après plusieurs retards, le nouveau CD Projekt RED Il est prêt à frapper les étagères et surprendre les fans avec une aventure de jeu de rôle d’action qui laisse leur empreinte, mais comme vous le verrez dans cette vidéo spéciale des lancements du mois, ce n’est pas la seule première flashy des quatre prochaines semaines. Ubisoft veut attraper les fans de jeux d’action et d’aventure avec Immortals Fenyx Rising, un jeu situé dans la mythologie grecque, tandis que Paradoxe pariez sur des histoires de gangsters avec son Empire of Sin pour satisfaire les fidèles à la stratégie.

Au cours des prochaines semaines, les versions de prochaine génération de FIFA 21 seront également publiées sur Xbox Series et PS5, en plus de l’intéressant Call of the Sea ou de la prometteuse Medal of Honor: Above and Beyond pour la réalité virtuelle. Quelle est votre première la plus attendue? Voici les versions en vedette pour décembre 2020:

Sorties de décembre

Chronos: Before the Ashes (PS4, PC XOne, Switch, Stadia) – 1er décembre

Empire of Sin (PC, PS4, XOne, Switch) – 1er décembre

Twin Mirror (PC, XOne, PS4) – 1er décembre

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix (PC) – 1 décembre

Project Wingman (PC) – 1er décembre

Rainbow Six Siege (PS5, Xbox Series) – 1er décembre

Worms Rumble (PC) – 1er décembre

Sam & Max Save The World – Remastered (PC, Switch) – 2 décembre

Immortals Fenyx Rising (PC, Xbox Series, PS5, XOne, PS4, Switch, Stadia) – 3 décembre

Wildfire (PS4, XOne, Switch) – 3 décembre

Commandos 2 HD Remaster (Switch) – 4 décembre

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (XOne, PC, PS4) – 4 décembre

FIFA 21 (PS5, Xbox Series) – 4 décembre

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light (Switch) – 4 décembre

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Switch) – 4 décembre

Call of the Sea (PC, Xbox Series, XOne) – 8 décembre

Puyo Puyo Tetris 2 (Xbox Series, Switch, PS4, Xone) – 8 décembre

Jusqu’à la fin (PC, PS4, XOne, Mac, Stadia) – 8 décembre

Summer in Mara (PS4) – 9 décembre

Cyberpunk 2077 (PC, XOne, PS4, Stadia) – 10 décembre

MXGP 2020 – Le jeu vidéo officiel de motocross (PS5, PC, XOne, PS4) – 10 décembre

Medal of Honor: Above and Beyond (PC) – 11 décembre

Plus d’informations sur: les versions, Cyberpunk 2077, Immortals Fenyx Rising et FIFA 21.

