Filomena est la star de la semaine dans une grande partie de l’Espagne. Et pas pour le mieux. La neige à Madrid continue d’effondrer la ville et la vague de froid laissera des températures inférieures à zéro dans une grande partie du pays. Pour cette raison, bien qu’il soit préférable de ne pas quitter la maison et, si vous le faites, de vous réchauffer le plus possible; des situations à risque peuvent toujours se produire Cela nous conduit à l’hypothermie Mais, Qu’est que c’est? Comment pouvons-nous le reconnaître? Et comment agir devant elle?

La baisse de la température corporelle empêche les organes de fonctionner normalement

L’hypothermie est “quand le corps perd de la chaleur plus vite qu’il ne la produit, qui provoque une baisse dangereuse de la température corporelle “, expliquent-ils de la clinique Mayo. La température normale est d’environ 37 degrés, bien que des études récentes suggèrent que ces dernières années, elle est tombée à 36,5 degrés. “L’hypothermie survient lorsque la température corporelle descend en dessous de 35 ºC”ajoutent-ils.

C’est l’une des véritables urgences hospitalières puisque cette baisse de température fait que «le cœur, le système nerveux et autres les organes ne peuvent pas fonctionner normalement“. De plus,” si elle n’est pas traitée, l’hypothermie peut provoquer une insuffisance cardiaque et du système respiratoire total et éventuellement la mort “, indiquent-ils de la Mayo Clinic.

Symptômes et traitement de l’hypothermie

Les symptômes apparaissent progressivement et sont la propre réponse du corps pour essayer de se réchauffer. Parmi ceux-ci figurent “frissons tremblants, bavardage ou babillage; respiration lente et superficielle, pouls faible; maladresse ou incoordination, somnolence ou très peu d’énergie désorientation ou perte de mémoire; inconscience et peau froide et rouge vif (chez les bébés) », énumèrent-ils.

Malheureusement, si vous êtes seul, il est plus difficile de remarquer que vous commencez à entrer en hypothermie: “Une personne souffrant d’hypothermie ne sont pas conscients de la condition. De plus, la confusion de la pensée liée à l’hypothermie empêche d’être conscient de ce qui leur arrive “, expliquent-ils. En fait,” la confusion de la pensée peut aussi entraîner des comportements à risque “, de sorte que la personne souffrant d’hypothermie pourrait être mise en un plus grand danger.

Mais si l’un est accompagné, l’autre peut agir. Le mieux si l’on soupçonne que notre compagnon souffre d’hypothermie est de prévenir les services d’urgence (112 en Espagne ou 911 au Mexique). Cependant, au cas où nous n’aurions pas accès à l’aide rapidement, nous nous pouvons aider l’autre personne à retrouver de la chaleur. Ou, à tout le moins, gardez-le au chaud pendant l’arrivée des services d’urgence.

Hors des vêtements mouillés

Des précautions extrêmes doivent être prises lors du traitement d’une personne souffrant d’hypothermie car «des mouvements brusques peuvent provoquer des battements cardiaques irréguliers dangereux»

L’hypothermie, en bref, est causée par une exposition au froid ou une immersion dans l’eau froide – par exemple, si quelqu’un tombe dans un lac ou passe de nombreuses heures dans de l’eau gelée, comme Jack on Titanic. Et la principale solution pour éviter l’hypothermie est d’essayer de garder votre corps au chaud. C’est pourquoi il est recommandé d’emmener la personne souffrant d’hypothermie à l’intérieur ou similaire. Mais Cela doit être fait le plus facilement possiblePuisque «les mouvements brusques peuvent provoquer des battements cardiaques irréguliers dangereux», soulignent-ils. Alors tu dois enlever les vêtements mouillés et les remplacer par des vêtements secsIl est très important de mettre des manteaux et des couvertures chauds si vous en avez sous la main.

Mais le meilleur moyen de prévenir les hypothermes n’est pas de partir si ce n’est pas nécessaire et restez aussi chaud que possible à la maison. Et terminez très bien si vous n’avez pas d’autre choix que d’entrer dans le froid avec lequel nous vivrons encore quelques jours.