Aussi pour ces derniers jours de la saison estivale, la bataille entre les opérateurs sera catalysée par les offres et initiatives envisagées par Iliad, Vodafone et TIM. Jusqu’à présent, les trois fournisseurs mentionnés ci-dessus ont attiré l’attention du public grâce à des stratégies commerciales très agressives et décisives.

Vodafone, Iliad et TIM poursuivent la bataille des 50 offres Giga

Un poste de premier niveau est désormais celui d’Iliad. Le manager français a fait de ses offres low cost une véritable marque de fabrique et continue sur cette voie grâce à l’initiative G.iga 50. Les abonnés du fournisseur transalpin pourront donc en activer un rechargeable dont le coût est seulement 7,99 euros et qui comprend des appels illimités, des SMS infinis et 50 Giga pour Internet.

Le discours est spéculaire pour les nouveaux clients de Vodafone qui peuvent bénéficier de l’initiative Spécial 50 Giga. Les seuils de consommation de cette rechargeable incluent toujours les minutes sans limite plus 50 Giga pour la connexion Internet. Dans ce cas également, le prix sera 7,99 euros.

La réponse de TIM est de refléter la sienne Steel Pro. La consommation du tarif TIM comprend les minutes illimitées et 50 Giga internet. Comme pour les fournisseurs concurrents, le coût à payer est d’environ 7,99 euros.

Pour les trois initiatives un Frais d’activation vaut 10 euros. Une différence à souligner. Si pour Vodafone et TIM les promotions s’adressent uniquement à ceux qui effectuent la portabilité des numéros, avec Iliad l’offre Giga 50 s’adresse également à ceux qui activent un réseau à partir de zéro.