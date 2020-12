Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

EA, Respawn et Oculus ont travaillé sur la prochaine tranche de Médaille d’honneur, il s’agit de Above and Beyond, un titre qui sera 100% en réalité virtuelle. Maintenant, ils ont publié une bande-annonce qui pour la première fois nous montre un peu ce que sera le multijoueur, ses modes de jeu et son gameplay.

En plus des classiques comme Free for All, Team Deathmatch et Domination, Médaille d’honneur: au-dessus et au-delà introduit deux nouveaux modes de jeu: Rayon de l’explosion, une version explosive de King of the Hill, et Bombardier fou où les joueurs désamorcent les bombes ennemies tout en plantant les leurs.

Clairement, la fonction de réalité virtuelle lui donne un avantage particulier et est beaucoup utilisée dans des modes tels que Crazy Bomber, où les joueurs peuvent poser des bombes où ils le souhaitent, et pour les désactiver, vous devrez les rechercher avec vos propres sens, à la fois en suivant le son et en l’identifiant visuellement. .

D’un autre côté, l’histoire de ce Médaille d’honneur promet les mêmes histoires passionnantes des premiers jeux, mais de manière immersive. La campagne a été développée en conjonction avec les témoignages d’anciens combattants du conflit, qui apportent leurs histoires au gameplay.

