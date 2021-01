Écrit par Nacho Castañón sur Android Auto

Au fil du temps, nous avons vu des marques comme Xiaomi lancer des produits comme un vélo électrique ou un scooter, l’une de ses œuvres vedettes. Cependant, le marché de la mobilité a également vu l’arrivée d’un grand nombre de véhicules ces derniers mois, comme un Un hyperscooter de 5000 $ capable d’atteindre 60 kilomètres à l’heure ou Le célèbre Cybertruck de Tesla. Et maintenant, un nouveau concurrent arrive sur ce marché, un petite voiture électrique qui pourrait être l’avenir de la mobilité.

L’entreprise suisse Micro Mobility Systems a conçu Microlino, une petite voiture électrique qui résulte d’un mélange entre le scooter électrique Xiaomi et une Tesla, et que pourrait être l’avenir de la mobilité, comme indiqué dans Business Insider. L’entreprise elle-même déclare que ce n’est pas une voiture en elle-même, mais un “Mélange idéal” entre une voiture et une moto qui a de la place pour deux adultes et qui peut être chargé dans n’importe quelle prise. Un véhicule qui vous pouvez réserver maintenant, malgré le fait qu’il ait été officiellement annoncé il y a environ un an.

Pour le moment, l’entreprise attend toujours une approbation de conception pour les États-Unis -comme il doit apporter une série de modifications au véhicule pour répondre aux exigences de ce pays-, bien qu’il ait déjà confirmé que la version européenne du Microlino sera officiellement lancé en 2021, en commençant en Suisse et en Allemagne puis en s’étendant au reste des pays du continent. À l’heure actuelle, la société a confirmé à la même source qu’elle dispose déjà d’environ 18000 précommandes pour son véhicule, dont le prix est de 13000 $.

Le Microlino est un croisement entre une voiture et une moto

L’entreprise commercialise actuellement le Microlino comme «la combinaison idéale d’une moto et d’une voiture». Parmi ses caractéristiques, cette voiture électrique ne mesure que 2,4 mètres de long, ce qui lui permet d’être garé dans différentes positions et d’être un moyen de transport pour les grandes villes, comme Madrid. Le Microlino est capable d’atteindre une vitesse maximale de 89 kilomètres par heure, assez pour conduire dans une ville, mais pas pour partir en voyage avec lui.

De la même manière, la voiture a une autonomie de 124 kilomètres avec la batterie de base, et de 200 kilomètres si elle a une batterie améliorée. D’autre part, l’une des caractéristiques les plus remarquables est que le Microlino peut être complètement chargé en aussi peu que quatre heures pendant la charge avec une prise domestique, ou juste une heure en cas de charge à l’aide d’un chargeur de véhicule électrique de type 1.

Avec un intérieur avec capacité pour “deux adultes et trois caisses de bière”Selon l’entreprise, le Microlino dispose d’une porte qui s’ouvre de l’avant du véhicule, d’un petit coffre et d’un toit ouvrant. Aussi, cette voiture électrique arrivera en huit couleurs -Zurich Blue, Milano Red, Amsterdam Orange, Paris Mint, Barcelona Brown, London Grey, Gotham Black et Vienna White-, qui sont personnalisables, tout comme l’intérieur du véhicule. Enfin, la firme a confirmé que le Microlino nécessite 60% moins d’énergie que la voiture électrique moyenne.