Les experts de la santé craignent que les cas de coronavirus aux États-Unis ne reprennent bientôt – dans quelques jours, en fait.

La raison en est à cause des prochaines vacances de la fête du Travail, car les vacances ont tendance à amener les gens à relâcher leur garde lorsqu’il s’agit de se protéger contre le coronavirus.

Une autre inquiétude compliquée est que tout pic pourrait maintenant contribuer à ce que cette chute soit encore pire pour les États-Unis qu’elle ne le serait autrement, avec le début de la saison grippale normale.

Les dernières données de l’Université Johns Hopkins montrent que la pandémie de COVID-19 reste un spectre effrayant aux États-Unis, avec plus de 6,1 millions de cas de coronavirus signalés depuis le début de l’épidémie (avec plus de 186000 décès). Dans le même temps, cependant, les nouvelles se sont un peu améliorées ces derniers jours. Dans une discussion en ligne avec le Journal of the American Medical Association le 20 août, le directeur du CDC, Robert Redfield, a déclaré que de nombreux États du Sud qui avaient vu leur nombre de cas de coronavirus augmenter cet été avaient commencé à «inverser la tendance». Pendant ce temps, le CDC a demandé aux responsables de la santé des 50 États de se préparer à commencer à distribuer un vaccin contre le coronavirus dès fin octobre ou début novembre.

Cela dit, il y a une tendance aux États-Unis pour nous de baisser un peu notre garde après que nous ayons apprécié une série d’amélioration de l’image du coronavirus – en plus des vacances, lorsque les gens veulent faire des choses comme voyager et dépenser temps passé avec la famille et les amis. Et il se trouve que ces deux facteurs sont vrais à l’heure actuelle, les experts de la santé craignant de voir à nouveau une augmentation des cas de coronavirus dans les jours suivant ce week-end.

Le point spécifique du calendrier qui inquiète certains experts de la santé est la fête du Travail, qui est fixée à lundi. On craint que les voyages et les rassemblements familiaux ne provoquent une augmentation du nombre de cas – mais pas seulement, le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a souligné dans de nouvelles remarques que le comportement des gens pendant le week-end de la fête du Travail aura un impact important sur le situation à laquelle les États-Unis sont confrontés cet automne.

Au cours de l’automne et de l’hiver, les experts de la santé s’inquiètent du potentiel d’un double coup dur écrasant que les États-Unis pourraient attendre – à la fois la pandémie de coronavirus et la saison normale de la grippe qui exercent un stress sans précédent sur les infrastructures de soins de santé du pays. Rendre les choses particulièrement difficiles est le fait que le coronavirus et la grippe sont des maladies respiratoires qui peuvent avoir des symptômes similaires, il pourrait donc y avoir une confusion au début sur la maladie qu’une personne a même.

Tout cela pour dire que c’est pourquoi les experts de la santé tirent la sonnette d’alarme maintenant, exhortant les gens à se conformer aux directives sur les coronavirus, en particulier ce week-end – y compris le port de masques et la distanciation sociale.

« Je m’inquiète pour la fête du Travail, car les gens peuvent avoir l’impression que les cas diminuent », a déclaré à . Ali Mokdad, épidémiologiste et professeur de sciences de la santé à l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington. «Malgré le fait que le COVID-19 est désormais la troisième cause de décès, les gens doutent encore que nous ayons un problème.»

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.