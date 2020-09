Le travail et le sport ont quelque chose en commun: ils existent tous deux grâce à l’esprit de compétition et à l’envie de gagner. Cela les rend si fascinants: l’athlète et le professionnel se préparent chaque jour à performer de mieux en mieux et à exceller dans ce qu’ils aiment. Si à ce moment vous pensez avoir besoin d’une injection d’encouragement ou de nouvelles raisons pour renouer avec votre profession ou votre carrière d’entrepreneur, ces phrases liées au monde du sport peuvent être utilisées dans une bonne mesure pour cela.

« Il n’y a rien de plus dangereux que de ne pas prendre de risques. » Pep Guardiola

Chaque jour, essayez de prendre un risque, apprenez quelque chose de différent, allez au-delà de ce que vous faites toujours dans la routine. Ce n’est qu’alors que vous sortirez de votre zone de confort et que vous pourrez réaliser l’énorme potentiel dont vous disposez. Rester statique représente vraiment plus de danger que d’avancer à la recherche de quelque chose à risquer.

« Continuez à travailler même lorsque personne ne regarde. » Alex Morgan

Ne travaillez pas uniquement lorsque vous devez respecter un horaire. Faites-le aussi dans ces petits moments où vous pouvez apprendre quelque chose de différent. Profitez des moments que la vie vous offre pour découvrir votre potentiel. Ne laissez pas le temps être votre pire allié et commencez à vous préparer lorsqu’il est trop tard.

« Ne pas se préparer, se prépare à échouer. » Roy Keane

Comment espérez-vous gagner ou être meilleur si vous ne vous y préparez pas? Qui reste immobile n’attend que l’échec ou de petites victoires sans grande importance. Soyez de mieux en mieux. Allez vers ce que vous aimez. Faites les choses qui vous passionnent et vous passerez ainsi de bons moments.

«Le secret est de croire en vos rêves; dans votre potentiel pour être comme votre star, continuez à chercher, continuez à croire et ne perdez pas confiance en vous ». Neymar

Des mots clairs: faites ce que vous aimez. Profitez de ce qui vous fait vous sentir bien, fort, puissant. De cette façon, les meilleurs moments de la vie sont vécus.

«L’âge n’est pas un obstacle. C’est une limitation que vous mettez dans votre esprit ». Jackie Joyner-Kersee

Vous pouvez être un gagnant dans la vingtaine comme dans les années 80. N’attendez pas d’être trop vieux ou de vous sentir à nouveau jeune pour vivre comme vous le souhaitez et devenir l’entrepreneur que vous voulez devenir.

« Chaque jour, vous devez choisir, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. » Eric Mangini

Lorsque vous savez clairement où vous voulez aller, aucun sacrifice n’est douloureux. Ou peut-être que c’est le cas, mais votre esprit et votre corps se préparent à faire face. Les journées sont basées sur les choix que nous faisons pendant les 24 heures pour poursuivre nos rêves.

« Si vous n’investissez pas beaucoup, alors la défaite ne fait pas beaucoup de mal et gagner n’est pas très excitant. » Dick vermeil

Tout risquer pour tout. Pas seulement financièrement, mais plus encore dans l’attitude. Être prudent n’est parfois pas la meilleure option. Si vous êtes sûr de votre pouvoir d’entrepreneur, utilisez-le pour réaliser ce que vous voulez le plus.

« Il peut y avoir des gens plus talentueux que vous, mais il n’y a aucune excuse pour que quiconque travaille plus dur que vous. » Derek Jeter

Que le succès vous amène à travailler avec passion et effort à la recherche de ce que vous voulez. C’est peut-être votre meilleur talent et votre façon de réaliser ce que vous aimez.

Tu pourrais aussi aimer:

Publiciste: ce sont les 5 compétences que vous devriez avoir en 2020 et les années suivantes

Fortnite sera la plate-forme pour la première de la nouvelle vidéo BTS

Lamborghini lance le puzzle 3D de l’un de ses modèles les plus emblématiques