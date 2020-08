Apparemment, le essence et le diesel ils peuvent être achetés à un prix vraiment sensationnel. Le maxi-rabais sera certainement appliqué dans les prochains jours en Frioul-Vénétie Julienne. La vraie nouvelle est que les deux types de carburant coûteront moins d’un euro.

Fabio Scoccimarro, conseiller régional de l’énergie et de l’environnement, a souhaité faire savoir que, par une sorte de «double manœuvre», en plus des réductions sur les deux carburants déjà prévues pour les habitants, s’ajouteront des réductions qui seront appliquées par compagnies pétrolières selon un accord signé avec la Giunta Fedriga.

Essence et diesel: la réduction est vraiment sensationnelle pour les Fruiliens

C’est donc une expérience qui sera active jusqu’au 30 septembre. Les contributions régionales seront, dans des municipalités dédiées telles que Trieste et Gorizia, à 29 cents le litre pour l’essence et 20 pour le diesel. La réduction pour les voitures hybrides est de 5 cents supplémentaires.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, cela a été décidé par le Conseil Friuli Venezia Giulia sur proposition de Scoccimarro. Le commissaire a déclaré: « Nous n’atteindrons pas l’euro par litre comme en Slovénie », a-t-il également ajouté: « mais si les compagnies pétrolières nous suivent avec des remises supplémentaires, chez certains distributeurs il sera possible de faire le plein à un prix de 1 à 4 euros de plus que la Slovénie et l’Autriche. À ce stade, il ne vaudra pas les 20 à 30 kilomètres pour faire le plein de l’autre côté de la frontière. Les consommateurs resteront en Italie, de même que les droits d’accise, et il y aura également des répercussions sur l’environnement en raison de la moindre pollution du plein tourisme ».