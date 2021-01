En ce qui concerne les applications de messagerie, Signal est l’une des plus anciennes que l’on puisse trouver sur la scène mobile, mais pas la plus ancienne. Sa création est curieuse car bien qu’elle date de 2015, ses origines remontent à cinq ans auparavant, et bien que a toujours offert des avantages par rapport à ses concurrents, notamment en termes de confidentialité et de sécurité, n’est jamais devenu un service de masse dans le style de WhatsApp et de l’entreprise.

Malgré tout, l’application a été pionnière dans certains domaines, tels que la confidentialité et la sécurité susmentionnées. Sans aller plus loin, votre système de cryptage, conçu des années avant l’application par ses propres créateurs, a été utilisé par WhatsApp lui-même. Nous allons donc essayer d’expliquer ce qu’est Signal, une partie de son histoire et quelles fonctionnalités et avantages il offre.

Un peu d’histoire sur Signal

Moxie Marlinspike

Signal a été créé par Matthew Rosenfeld, également connu sous son pseudonyme Moxie Marlinspike et un spécialiste de la sécurité informatique ou un hacker. Son entreprise, Open Whisper Systems, n’a pas été la première à créer son activité commerciale remonte à 2010, cinq ans avant l’arrivée de Signal lui-même, lorsqu’il crée Whisper Systems avec Stuart Anderson, spécialiste de la robotique.

Signal possède l’un des cryptages les plus puissants du moment et l’application est open source

Rosenfeld et Anderson ont été les créateurs de TextSecure, une application de messagerie lancée en 2010 et qui contenait déjà un algorithme de chiffrement affiné au fil du temps. TextSecure a évolué au fil du temps, à tel point que l’entreprise a été rachetée par Twitter en 2013 et son principal créateur, Marlinspike, a ensuite fondé les nouveaux Open Whister Systems pour poursuivre les développements.

Comme nous le disons, TextSecure a évolué et a atteint un point, en 2015, qui ne permettait plus d’envoyer uniquement des messages texte mais permettait également de crypter les messages vocaux ainsi que les pièces jointes. C’était le moment où TextSecure a changé son nom pour Signal, l’application que nous connaissons aujourd’hui, et son protocole est toujours considéré comme le cryptage le plus puissant du moment dans le monde de la messagerie.

À tel point que WhatsApp, pour ne citer que le concurrent le plus reconnaissable, a adopté TextSecure un an seulement après l’arrivée «officielle» de Signal, en 2016 en un projet collaboratif entre WhatsApp lui-même, Facebook et Open Whisper Systems. Le cryptage de bout en bout de WhatsApp est donc basé sur les fabricants de TextSecure de Signal, et il est toujours aussi sécurisé qu’il l’était à l’époque.

L’une des caractéristiques les plus frappantes de Signal est qu’il est une application open source dont le code est disponible sur GitHub aussi bien dans ses versions mobiles (iOS et Android) que dans sa version desktop. C’est ainsi que ses créateurs l’ont voulu avec la création de leur nouvelle société, dont le nom «Open» n’était pas par hasard.

Signal, l’application de messagerie qui montre votre sécurité et votre confidentialité

Comme nous l’avons vu précédemment, Signal crée TextSecure et hérite, logiquement, de son algorithme de chiffrement. Un algorithme qui s’applique à tous ses processus sans que les utilisateurs aient besoin de l’activer, ce qui s’est également produit avec WhatsApp depuis la mise en œuvre de ce dernier. Toutes les transactions d’informations via Signal sont automatiquement cryptées, quel que soit le type de données circulant entre les chats ou les groupes sur la plateforme.

Le fonctionnement de Signal est très similaire à celui des autres applications de messagerie, avec un utilisateur composé par le numéro de téléphone (ici, il n’y a pas de noms d’utilisateur de remplacement, seulement des noms à des fins d’information) et, oui, avec un code PIN automatiquement associé à notre utilisateur et qu’il sera utilisé pour crypter absolument toutes les transactions de données avec l’application. La broche peut être modifiée à tout moment, à partir des paramètres de notre utilisateur via une application que nous avons déjà enregistrée et utilisée.

Comme beaucoup d’autres applications, Signal a le numéro de téléphone au centre et cela, avec le code PIN de sécurité, est notre connexion

Une fois que nous avons enregistré cette première étape d’inscription et de création de notre utilisateur, avec l’apport d’une photo de profil à travers (sur laquelle on peut flouter le visage si on le souhaite), on peut commencer à utiliser Signal. Bien que l’utilisation de l’application ne diffère pas de celle des autres de ses concurrents puisque nous aurons la possibilité d’envoyer des messages texte, audio, vidéo et pièces jointes de toutes sortes, en plus de pouvoir envoyer des contacts de notre agenda et même notre position en temps réel. Comme nous pouvons le voir, très similaire à celle des applications concurrentes telles que Telegram, WhatsApp et entreprise.

Cela vaut la peine de souligner options de confidentialité que Signal ajoute à notre utilisation quotidienne, et cela peut être trouvé dans la section “ Confidentialité ” des options de la barre latérale déroulante de l’application. Par exemple:

Verrouillage d’écran: Vous permet d’activer la protection de Signal après le code PIN de votre téléphone ou après votre empreinte digitale. Ainsi, l’application ne sera ouverte que par le propriétaire du téléphone ou une personne autorisée.

Temps d’inactivité du verrouillage de l’écran: Cela définit le temps qu’il faut après avoir arrêté d’utiliser Signal pour qu’il se verrouille à nouveau après le code PIN ou l’empreinte digitale.

Sécurité de l’écran: pour nous empêcher de prendre des captures d’écran, ni à partir de l’application elle-même ni à partir de l’aperçu de l’application multitâche sur le téléphone.

Clavier de navigation privée: Cela empêche le clavier d’apprendre ce que nous écrivons dans Signal, c’est-à-dire qu’il ne sait pas quels mots nous écrivons ni dans quel ordre.

En plus de tout cela, dans Signal nous trouvons la possibilité de activer l’autodestruction du message que nous envoyons avec un compte à rebours qui commencera à partir du moment où ils sont lus, et nous pouvons également faire disparaître (tous) les messages une fois qu’un certain temps s’est écoulé. Nous avons également des appels vocaux et des discussions vocales de groupe.

Peut-être que Signal est l’application de messagerie la plus sûre que nous puissions trouver actuellement

Comme nous pouvons le voir, Signal est une application assez complète qui il présume, comme nous l’avons commenté précédemment, d’être le plus sûr. Il est basé sur le fait qu’il utilise le protocole TextSecure et que, contrairement à WhatsApp, il intègre des fonctions de sécurité et de confidentialité supplémentaires. Par conséquent, des personnalités publiques comme Edward Snowden l’ont recommandé à leur époque, ou que d’autres comme Elon Musk ont ​​fait en sorte, avec un seul tweet, que sa croissance ait grimpé en flèche d’un pourcentage allant jusqu’à quatre chiffres.

Le signal est un application de messagerie gratuite bien qu’elle accepte les dons volontaires de ses utilisateurs pour continuer à subsister. Nous pouvons le trouver dans les magasins d’applications Android et iOS, et il a également une version de bureau que nous pouvons télécharger pour MacOS, Windows et Linux, en plus d’avoir une application Web pour ChromeOS.

Signal – Messagerie privée