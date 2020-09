Le 13 mars, Apple a fermé tous ses magasins de détail en dehors de la Grande Chine dans le but de ralentir la propagation du COVID-19. Alors que les régions du monde entier ont facilité les commandes d’abris sur place, Apple a rouvert ses magasins avec des procédures de sécurité supplémentaires et un nouveau protocole de distanciation sociale. Aux États-Unis, chaque État a des directives légèrement différentes pour la réouverture des entreprises, ce qui peut vous laisser vous demander: mon Apple Store est-il ouvert?

Apple surveille les données de santé locales et les conseils du gouvernement pour déterminer à quel moment les magasins individuels peuvent rouvrir en toute sécurité, et a détaillé ses mesures de sécurité complètes dans une lettre ouverte aux clients. Les procédures de santé et de sécurité varieront légèrement d’un magasin à l’autre en fonction des politiques locales. Dans les régions où les Apple Store ont rouvert, la société se concentre sur le service et l’assistance au Genius Bar. Apple encourage les clients à continuer leurs achats en ligne avec l’application Apple Store, car de nombreux magasins sont ouverts uniquement pour les rendez-vous d’achat, le trottoir ou le service de vitrine.

Les Apple Stores aux États-Unis ont commencé à rouvrir le 11 mai. Certains magasins ont fermé et rouvert depuis juin en raison d’épidémies locales de COVID-19. Si vous avez besoin de visiter un Apple Store pendant la pandémie, nous avons créé un guide simple contenant uniquement les informations clés dont vous avez besoin pour connaître la nouvelle expérience. Pour prendre un rendez-vous d’achat en tête-à-tête, visitez le site Web d’Apple ou l’application Apple Store.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles informations deviendront officielles, alors revenez souvent.

Mon Apple Store est-il ouvert?

Appuyez sur l’icône de flèche ➡️ sur la carte ci-dessous pour voir quels Apple Stores ont rouvert, qui rouvriront bientôt et lesquels ont été refermés.

Rouge ◆ les épingles marquent les magasins fermés

Vert ● les épingles marquent les magasins rouverts

Jaune ◉ des épingles marquent les magasins qui rouvriront bientôt

Gris ■ des épingles marquent les magasins rouverts qui ont de nouveau fermé après le pillage ou les pics de COVID-19 locaux

Remarque: certains emplacements sont ouverts uniquement sur rendez-vous, sur le trottoir ou sur la vitrine.

UpdateD 21 SEPTEMBRE, 21H00 CDT

📍 Bordure, devanture de magasin ou en magasin?

Apple a temporairement modifié les services proposés dans de nombreux magasins

pour la sécurité et la commodité du client.

Les magasins américains rouverts offrent plusieurs niveaux de service:

🏬 Service et vente en magasin

Vous êtes les bienvenus à l’intérieur pour les rendez-vous et les achats tout en respectant les règles de distanciation sociale. Les heures d’ouverture des magasins et l’occupation des clients peuvent être réduites.

🚪 Service et vente de vitrine

Les commandes en ligne, l’assistance Genius préprogrammée et les rendez-vous d’achat individuels sont disponibles à la porte d’Apple. L’assistance sans rendez-vous et les achats reviendront bientôt.

🚘 Service et vente en bordure de rue

Les commandes en ligne et les rendez-vous d’assistance Genius sont disponibles à partir de votre véhicule. Un membre de l’équipe Apple peut vous guider vers une zone de prise en charge et de rendez-vous désignée près de la porte d’Apple. L’assistance sans rendez-vous et les achats reviendront bientôt.

Vérifiez ci-dessous la section des heures sur la page Web de votre magasin local

pour voir si un service modifié est offert.

🗓 Votre rendez-vous en bordure de rue

Lorsque vous planifiez un rendez-vous avec l’assistance Curbside Genius, il vous sera demandé de fournir un numéro de contact. Le jour de votre service, un Apple Genius vous contactera pour vous indiquer votre rendez-vous.

🌐 Statut du magasin par région

Région

Magasins

Ouvert

🇦🇺 Australie

22

17 *

🇦🇹 Autriche

1

1

🇧🇪 Belgique

1

1

🇧🇷 Brésil

2

0

🇨🇦 Canada

29

29

🇨🇳 Chine continentale

42

42

🇫🇷 France

20

20

🇩🇪 Allemagne

15

15

🇭🇰 Hong Kong

6

6

🇮🇹 Italie

17

17

🇯🇵 Japon

dix

dix

🇲🇴 Macao

2

2

🇲🇽 Mexique

2

0

🇳🇱 Pays-Bas

3

3

🇸🇬 Singapour

3

3

🇰🇷 Corée du Sud

1

1

🇪🇸 Espagne

11

6 *

🇸🇪 Suède

3

3

🇨🇭 Suisse

4

4

🇹🇼 Taïwan

2

2

🇹🇭 Thaïlande

2

2

🇹🇷 Turquie

2

2

🇦🇪 EAU

3

3

🇬🇧 Royaume-Uni

38

38

🇺🇸 NOUS

271

194 *

420 magasins Apple sur 512 ouverts

* AU: Tous les magasins de Victoria ont été refermés.

* ES: 5 magasins refermés à Madrid et Saragosse.

* États-Unis: 69 magasins sont refermés. 2 restent refermés du pillage.

Mis à jour le 21 septembre, 21 h 00 CDT

🗓 Prochaines réouvertures de l’Apple Store

23 septembre

Foire aux pommes Arden

Apple Avalon

Apple Barton Creek

Sacramento, Californie

Alpharetta, Géorgie

Austin, Texas

Place de la ville d’Apple Boise

Point de noix de coco aux pommes

Centre commercial Apple Crabtree Valley

Boise, ID

Estero, FL

Raleigh, Caroline du Nord

Apple Cumberland Mall

Domaine Apple NORTHSIDE

Village d’Apple El Paseo

Atlanta, Géorgie

Austin, Texas

Palm Desert, Californie

Défilé de mode Apple

Centre convivial Apple

Pomme La Cantera

Las Vegas, NV

Greensboro, Caroline du Nord

San Antonio, Texas

Centre commercial Apple Lakeside

Place Lenox aux pommes

Apple Mall of Georgia

Metairie, LA

Atlanta, Géorgie

Buford, Géorgie

Apple Mall de la Louisiane

Centre commercial Apple Northlake

Apple North Star

Baton Rouge, LA

Charlotte, Caroline du Nord

San Antonio, Texas

Périmètre Apple

Promenade aux pommes Temecula

Pomme Roseville

Atlanta, Géorgie

Temecula, Californie

Roseville, Californie

Apple SouthPark

Apple Southpoint

Centre-ville d’Apple St.Johns

Charlotte, Caroline du Nord

Durham, Caroline du Nord

Jacksonville, Floride

Pomme Summerlin

Apple The Forum Shops

Place de la ville d’Apple

Las Vegas, NV

Las Vegas, NV

Las Vegas, NV

Apple Valley Plaza

Jardins Apple Victoria

Boutiques Apple Waterside

Bakersfield, Californie

Rancho Cucamonga, Californie

Naples, Floride

Mis à jour le 21 septembre

🟢 Chronologie de la réouverture du COVID-19

🇨🇳

14 Février • Chine • (certains magasins)

🇨🇳

12 mars • Chine • (Tous les magasins)

🇰🇷

18 avril • Corée du Sud

🇦🇹

Le 5 mai • L’Autriche

🇦🇺

7 mai • Australie • (certains magasins)

🇩🇪

11 mai • Allemagne

🇺🇸

11 mai • États-Unis • (certains magasins)

🇨🇭

12 mai • Suisse

🇮🇹

19 mai • Italie • (certains magasins)

🇨🇦

20 mai • Canada • (certains magasins)

🇯🇵

27 mai • Japon • (certains magasins)

🇦🇺

28 mai • Australie • (Tous les magasins)

🇸🇪

28 mai • Suède • (certains magasins)

🇹🇭

1 juin • Thaïlande

🇯🇵

3 juin • Japon • (Tous les magasins)

🇧🇪

4 juin • Belgique

🇪🇸

4 juin • Espagne • (certains magasins)

🇮🇹

4 juin • Italie • (Tous les magasins)

🇪🇸

8 juin • Espagne • (Tous les magasins)

🇹🇷

8 juin • Dinde

🇦🇪

8 juin • EAU

🇫🇷

9 juin • France

🇸🇪

10 juin • Suède • (Tous les magasins)

🇳🇱

10 juin • Pays-Bas

🇬🇧

15 juin • Royaume-Uni • (certains magasins)

🇸🇬

24 juin • Singapour

🇨🇦

29 juin • Canada • (Tous les magasins)

🇬🇧

29 juillet • Royaume-Uni • (Tous les magasins)

🔴 Chronologie de la refermeture du COVID-19

🇺🇸

20 juin • États-Unis • (11 magasins)

AZ • FL • NC • SC

🇺🇸

25 juin • États-Unis • (7 magasins)

TX

🇺🇸

26 juin • États-Unis • (14 magasins)

FL

🇬🇧

30 juin • Royaume-Uni • (1 magasin)

Leicester

🇺🇸

1er juillet • États-Unis • (16 magasins)

FL • MS • TX • UT

🇦🇺

2 juillet • AU • (1 magasin)

Maribyrnong

🇺🇸

2 juillet • États-Unis • (30 magasins)

AL • CA • GA • ID • LA • NV • OK

🇺🇸

4 juillet • États-Unis • (1 magasin)

Pittsburgh, Pennsylvanie

🇺🇸

8 juillet • États-Unis • (2 magasins)

CA • GA

🇦🇺

9 juillet • AU • (4 magasins)

Victoria

🇺🇸

10 juillet • États-Unis • (12 magasins)

CA • MD • OH • TN

🇺🇸

12 juillet • États-Unis • (1 magasin)

AL

🇺🇸

13 juillet • États-Unis • (1 magasin)

Californie

🇺🇸

15 juillet • États-Unis • (9 magasins)

CA • KS • MD • MO • VA • WI

🇺🇸

18 juillet • États-Unis • (3 magasins)

AR • CA • NC

🇺🇸

19 juillet • États-Unis • (5 magasins)

OH • TN

🇺🇸

22 juillet • États-Unis • (2 magasins)

CA • DC

🇺🇸

26 juillet • États-Unis • (4 magasins)

MO • OH • VA

🇺🇸

31 juillet • États-Unis • (1 magasin)

Californie

🇺🇸

1 août • États-Unis • (3 magasins)

AK • CA

🇺🇸

2 août • États-Unis • (2 magasins)

KY • NV

🇭🇰

6 août • HK • (1 magasin)

Kowloon Tong

🇪🇸

7 août • ES • (1 magasin)

Saragosse

🇨🇦

7 août • CA • (1 magasin)

QC

🇺🇸

10 août • États-Unis • (1 magasin)

DANS

🇺🇸

19 août • États-Unis • (3 magasins)

SALUT

🇪🇸

24 août • ES • (4 magasins)

Madrid

