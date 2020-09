Nous traversons peut-être une situation très complexe en ce moment, mais le monde des jeux vidéo ne s’est pas reposé malgré la pandémie. Ces derniers mois, de nombreuses entreprises nous ont révélé les projets sur lesquels elles travaillaient et qui passionnent au maximum les joueurs, mais sans aucun doute ce que la grande majorité d’entre eux attend, c’est de connaître plus d’informations sur la PlayStation 5 attendue.

C’était début juin quand Sony a organisé un événement virtuel pour nous montrer certains des titres qui arriveront dans le futur, bien sûr, suscitant beaucoup d’attentes, même si nous avons eu envie d’en voir plus. Mais le meilleur reste à venir car dans le vrai style Apple (dans les années Steve Jobs), ils ont réservé une surprise pour la fin car nous avons pu jeter un œil à la cinquième génération de cette console.

Nous avons enfin plus de détails sur la PlayStation 5

Depuis, peu de détails sont connus sur la PlayStation 5, au-delà des informations techniques présentées début 2020 – telles que les caractéristiques que la console aura avec le matériel – et le fameux contrôle DualSense Avec lequel nous pouvons passer des heures de plaisir sain, grâce au fait que la télécommande a subi une refonte et intègre des outils tels que la sensibilité haptique, ainsi que des haut-parleurs et même un microphone.

Mais heureusement La société japonaise a annoncé un nouvel événement pour ce 16 septembre et pendant que nous buvions un pozolito, Nous avons eu la chance d’apprendre les tenants et les aboutissants de ce joueur du Saint Graal. Pour commencer, ils ont récapitulé certains des jeux qu’ils avaient annoncés il y a quelques mois. et tout comme ils l’ont fait à ce moment-là, ils sont entrés avec tout avec les titres de cette console.

Spider-Man: Miles Morales et Final Fantasy XVI ont ouvert l’événement

Rien n’a été sauvé dès le début, car nous avons vu un nouvel aperçu épique du tant attendu Final Fantasy XVI, qui semble visuellement brutal et continuera l’énorme héritage laissé par les titres précédents. Ils n’ont presque rien commenté sur l’intrigue que suivra ce jeu vidéo, mais à en juger par les tranches précédentes, nous pouvons nous attendre à de nombreuses aventures, combats et magie. Sans aucun doute, à partir de ce moment, ils ont fait sauter le mur.

Plus tard, les développeurs nous ont montré un aperçu de Spider-Man: Miles Morales, qui se concentrera des années après les événements du premier jeu de cette franchise et arrivera à Noël 2020. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également révélé un gameplay spectaculaire où l’on pouvait observer en détail le voisin amical de chacun se battre contre divers ennemis et même sauver des gens sur un pont comme dans leurs meilleures bandes dessinées.

Le monde magique de Harry Potter arrive sur PlayStation 5

Mais petit à petit, ils sortaient les surprises exclusives de la PlayStation 5, et parmi eux, nous avons un nouveau jeu vidéo appelé L’héritage de Poudlard, qui comme son nom l’indique nous emmènera dans le monde magique créé par J.K. Rowling. Dans ce document, nous devrons fréquenter l’école la plus célèbre de magie et de sorcellerie, combattre les mangemorts et découvrir des créatures magiques. C’est fondamentalement comme si nous nous transformions en Harry Potter.

Pour tous ceux qui attendaient ce titre, ils nous ont montré un petit gameplay de la campagne de Call Of Duty BlackOps 2 Guerre froide, où évidemment nous devrons nous battre en pleine guerre froide. Et pour ne pas nous laisser l’envie d’une nouvelle avance, nous pourrions également vérifier un peu plus de Resident Evil Village, ce qui vient nous faire beaucoup de frayeurs comme quand on y jouait au début des années 2000.

Presque dans le prolongement, Capcom a annoncé une réédition de Le diable peut pleurer 5, Cinq nuits à la violation de la sécurité de Freddy ce sera aussi sur la console, Fortnite arrivera avec une nouvelle livraison sur PlayStation et nous aurons même un remake de Âmes de démon. Et bien qu’avec tout cela nous étions déjà plus qu’excités, le meilleur était encore à venir.

Maintenant oui, combien coûtera la PlayStation 5 et quand sortira-t-elle?

Juste pour finir, ils ont annoncé Collection PlayStation Plus, un nouveau service qui sera disponible pour la nouvelle console, qui aura certains titres appréciés des joueurs tels que Dieu de la guerre, le dernier d’entre nous, Batman Arkham Knight Fallout 4 et beaucoup plus. Mais après cela est venu ce que nous attendions tous, le prix de cette console et surtout, la date de lancement officielle.

La PlayStation 5 aura un prix de départ de 500 $, qui au taux de change actuel coûterait environ 10 479 pesos mexicains. D’un autre côté, la version numérique de la PlayStation 5 coûtera 400 dollars, quelque chose comme 8, 380 morlacos nationaux. Et oui, nous savons qu’en ce moment vos portefeuilles doivent souffrir, mais le meilleur de tous est que le Mexique sera l’un des premiers pays à avoir cette console parce que arrivera dans notre pays le 12 novembre.