Sans aucun doute, Apple sait nous laisser l’œil carré avec ses annonces spectaculaires. Et bien sûr, l’événement de ce 15 septembre n’a pas fait exception, car au-delà du fait qu’ils nous ont laissé attendre l’iPhone 12 qui ne faisait que nous exciter, nous n’étions pas laissés les mains vides non plus car ils montraient beaucoup de produits intéressants et cela bien sûr souhaite que vous ayez déjà dans la paume de nos mains, comme les nouveaux iPad.

Dès le début de la conférence le PDG de l’entreprise, Tim Cook nous a dit très clairement que l’actualité se concentrerait spécifiquement sur deux appareils: l’Apple Watch et l’iPad.. Juste après avoir dévoilé la nouvelle génération de ses smartwatches – avec une tonne d’innovations -, enfin ce que beaucoup voulaient est venu, pour savoir quelles seraient les nouveautés qu’ils mettraient en œuvre dans leurs tablettes, et la vérité est qu’ils n’ont pas déçu.

Vous pouvez également lire: PRIX, DATE ET PLUS: C’EST TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES APPLE WATCH SERIES 6

La huitième génération de l’iPad

Pour commencer Apple a présenté la huitième génération de l’iPad, qui arrive plus puissant que jamais. Cela aura la nouvelle puce A12 Bionic, qui a une performance plus élevée et deux fois la capacité graphique, qui rend cette nouvelle version plus rapide que les tablettes similaires proposées par la concurrence; Vous savez, Microsoft, Samsung, etc., donc les gens de Cupertino cherchent à conquérir complètement le marché avec ce produit.

En outre, ils ont introduit un nouvel outil appelé Moteur neural, qui aura essentiellement une intelligence artificielle et avec laquelle il pourra apprendre automatiquement certains gestes et fonctions, y compris les visages des gens, et aura même un suivi de mouvement dans les applications de réalité augmentée. Bien qu’en réalité, ilou plus important encore, cela vient grâce au nouveau système d’exploitation qu’aura cette génération: l’iPadOS14.

Idéal pour prendre des notes et dessiner

Grâce à cette mise à jour et surtout à l’Apple Pencil, les concepteurs pourront profiter pleinement de cette nouvelle génération d’iPad, car ils disposeront de meilleures capacités de prise de notes et de nouvelles façons de travailler avec des notes manuscrites. Sélection intelligente utilise désormais l’apprentissage automatique sur l’appareil pour distinguer l’écriture manuscrite des dessins, ainsi le texte manuscrit peut être facilement sélectionné, coupé et collé dans un autre document tout en utilisant les mêmes gestes familiers.

D’autre part, la reconnaissance de forme permet aux utilisateurs de dessiner des formes géométriquement parfaites et de les insérer de manière transparente dans des diagrammes et des illustrations. Pour couronner le tout, ils ont amélioré d’autres fonctions telles que les appels, FaceTime, Siri et même inclus un moteur de recherche universel –Ainsi que celui que nous avons dans n’importe quel Mac– et l’écran de la rétine sera de 10,2 pouces pour ne perdre aucun détail.

Et comment et quand?

Maintenant le bien vient, Pour l’instant, la date d’arrivée de la huitième génération d’iPad n’est pas disponible, mais ce que nous avons, ce sont les prix en fonction du modèle.. Alors vous aurez une idée, L’appareil de 32 Go coûtera 8 999 pesos tandis que l’appareil de 128 Go commencera à 11 699 morlacos. Bien sûr, le prix changera si vous le souhaitez avec Wi-Fi ou combiné avec la technologie cellulaire, vous pouvez le vérifier ICI.

iPad Air a une refonte complète

Et bien sûr, ils ont gardé le meilleur pour la fin. Les rumeurs après tout étaient vraies parce que Apple a été encouragé à nous montrer un iPad Air entièrement repensé, Ils ont complètement changé les bords pour présenter un modèle où l’écran est celui qui domine complètement le cadre puisqu’il mesure maintenant 10,9 pouces, il inclura également la nouvelle génération de Touch ID –Si vous l’avez manqué– directement sur le bouton d’alimentation, vous pouvez donc tout enregistrer avec votre empreinte digitale.

Cette nouvelle tablette comprend une caméra FaceTime HD de 7 MP dans la partie avant, dispose désormais de la même caméra arrière 12MP que celle utilisée sur l’iPad Pro pour des photos de plus haute résolution et une capture vidéo 4K. Il a aussi haut-parleurs stéréo, ce qui améliorera l’expérience audio de tous les utilisateurs, et si cela ne suffisait pas maintenant livré avec un port USB Type-C, vous pouvez donc le charger à la vitesse de la lumière et connecter d’autres appareils.

Comme dans la huitième génération d’iPad, nous aurons ici aussi une expérience incroyable grâce à iPadOS14, avec des outils spectaculaires tels que l’Apple Pencil et le Magic Keyboard permettant d’exploiter pleinement les gestes et les fonctions. Le nouvel iPad Air sera disponible d’ici un mois et les modèles Wi-Fi de l’iPad Air seront disponibles au prix de départ de 599 $ et les modèles Wi-Fi + Cellular à partir de 729 $ en 64 Go et 256 Go.