Volkswagen est l’une des marques les plus importantes de l’industrie automobile traditionnelle.

Un élément qui a aidé Volkswagen à se démarquer dans ce secteur concurrentiel a été son bilan.

Le pari sur l’innovation est une autre caractéristique de Volkswagen.

Volkswagen a dû faire face à toutes sortes de nouvelles et assumer diverses stratégies. Au niveau international, elle a augmenté son engagement en matière d’électricité, tandis qu’au niveau régional, l’entreprise au moins au Mexique a été confrontée à toutes sortes d’événements qu’elle a dû résoudre.

L’une de ces nouvelles a été celle donnée par un concessionnaire automobile, qui avait une image affichée dans ses bureaux, qui a présenté des excuses au nazisme, l’un des moments historiques les plus dévastateurs qui aient été vécus dans le monde.

La plainte d’un utilisateur sur les réseaux sociaux à propos de cette image, a déclenché toutes sortes de critiques qui ont d’abord conduit la firme allemande à regretter l’action du concessionnaire et plus tard la firme a annoncé qu’elle rompait toutes relations avec lesdits bureaux.

Le fait nous rappelle à quel point les réseaux sociaux sont un défi pour les marques, car face à toute insatisfaction du consommateur, qu’elle soit minime ou grave, elle s’exprime à travers ces plateformes, provoquant la même anecdote en service client ou une anecdote sévère. crise de marque.

C’est là qu’il est important pour toutes les marques de comprendre la valeur de leur image et le poids de ce contexte dans toutes leurs stratégies.

Volkswagen prend une décision drastique

Volkswagen a annoncé au Mexique avoir pris une décision radicale, qui consiste à mettre fin à la relation qu’elle entretenait avec le concessionnaire qui exposait un tableau qui s’excusait auprès du nazisme.

Ces derniers jours, un utilisateur de Twitter a dénoncé qu’une succursale de la marque à Mexico avait un tableau accroché dans ses bureaux dans lequel apparaissait une photographie historique représentant l’une des nombreuses scènes du nazisme, l’une des époques historiques. les plus regrettables qui aient été vécues dans le monde.

«Volkswagen de México a exprimé avec tout le respect le rejet des images qui ont été montrées dans le distributeur Coyoacán à Mexico et qui ont été publiées par les utilisateurs de Twitter et qui ont été à l’origine de multiples réactions de la communauté sur les réseaux. social.

Ces photographies sont totalement étrangères à l’image de marque de Volkswagen. À la suite de ces actes, nous avons décidé (…) de mettre fin à la relation commerciale et commerciale avec le distributeur susmentionné, car nous désapprouvons fortement qu’il ait exposé ces images dans ses installations, ce qui montrait un régime qui mettait l’accent sur la haine et la discrimination. à un moment de l’histoire qui a heureusement été laissé pour compte », a expliqué la marque dans un communiqué.

Dommage que ces photos soient postées dans l’agence @Volkswagen_MX à Coyoacán.

Accrocher une croix gammée est une excuse pour le pire crime de l’humanité

Quiconque est antisémite est homophobe est raciste.

Photos par @FerEstrellas

RT faveur pour @Volkswagen_MX d’une position officielle pic.twitter.com/GFVbOEsV2X – Adina Chelminsky (@AdinaChel) 5 septembre 2020

Le sérieux des médias sociaux

Les réseaux sociaux sont de plus en plus des médias dont le sérieux est devenu une ligne directrice dans laquelle les marques personnelles et commerciales doivent être présentes, mais sachant que cette présence a des conséquences et une énorme responsabilité, qui est de communiquer professionnellement.

Dans plusieurs analyses, nous avons insisté sur le fait que les réseaux sociaux sont démocratiques, puisque le même impact qu’ils ont pour faire qu’une action devienne une stratégie virale en faveur d’une marque, ils doivent réaliser une crise de marque sur le marché.