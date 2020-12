Si vous utilisez l’application appareil photo Google, vous devez apprendre cette excellente astuce pour que toutes vos photos ressortent directement.

Écrit par Beatriz Alcántara en photographie et montage sur Android

Les caméras de téléphones portables ont de plus en plus de qualité, mais il est toujours bon d’en savoir astuces pour obtenir les meilleures images possible avec le terminal.

Et donc nous allons le faire dans cet article, dans lequel nous allons découvrir une astuce cachée dans la caméra Google qui vous aide faites que vos photos ressortent toujours bien.

Si vous faites partie de ceux qui ont un pouls instable ou sont tout simplement incapables de tenir le téléphone complètement droit lors de la prise de photos, cette excellente astuce vous sera utile. On ne tarde plus, voyons voir ce que c’est et comment vous pouvez l’utiliser sur votre mobile.

Astuce de l’appareil photo Google pour prendre des photos directes

Appareil photo Google ou GCam, est l’une des meilleures applications pour les photographes, amateurs et professionnels. Compatible avec un grand nombre de mobiles Au-delà du Google Pixel, cette application met de nombreuses fonctions à votre disposition afin que vous puissiez obtenir les meilleurs résultats photographiques.

La liste des fonctionnalités s’est agrandie avec l’une des dernières mises à jour de l’appareil photo Google, qui a reçu deux outils intéressants qui vous indiquent quand la photo que vous allez prendre est complètement droite.

Savoir plus: La meilleure application de caméra pour Android et 9 alternatives

Il s’agit de deux indicateurs de niveau, représenté à l’écran par deux lignes et deux croix. Tout d’abord, nous parlerons du premier d’entre eux, celui des lignes, un indicateur qui vous montre quel est le niveau d’inclinaison du téléphone. Pour l’activer, il vous suffit d’ouvrir l’application appareil photo Google et garder le terminal droit et immobile.

Ainsi, ces deux lignes dont nous parlons apparaîtront à l’écran, l’une blanche et l’autre jaune, à côté du niveau d’inclinaison. Déplacez le mobile jusqu’à les deux lignes sont réunies en une seule bande jaune, c’est là que vous saurez que le téléphone est complètement droit.

Sur les mobiles Pixel 4 et les versions supérieures, l’application vous avertira que le mobile est également droit par une petite vibration. Vous pouvez voir l’indicateur de niveau dont nous parlons dans la capture d’écran suivante.

L’autre indicateur que Google a ajouté à son appareil photo fonctionne de la même manière, mais a traverser et apparaît quand tu veux prendre une photo aérienne, c’est-à-dire de haut en bas.

Placez le mobile dans cette position et vous verrez comment deux petites croix apparaissent au milieu de l’écran, une jaune et une blanche. Déplacez le téléphone jusqu’à ce que les deux croix s’alignent et devenir une seule croix jaune. C’est ainsi que l’appareil photo Google vous dira que la photo est droite, vous pouvez la prendre sans craindre qu’elle ne soit tordue.

Il ne peut pas être plus facile d’utiliser ces deux outils que Google a ajoutés à GCam pour vous aider à prendre des photos droites. Ouvrez simplement l’application, attendez que l’un des indicateurs apparaisse et déplacez l’appareil jusqu’à ce que les deux lignes ou croix deviennent une.

Ces deux fonctionnalités ont atteint la caméra Google dans la version 8. Si vous ne les avez pas encore, n’oubliez pas mettre à jour l’application dans le Play Store afin que je puisse compter sur votre aide pour prendre des photos droites. De plus, vous pouvez consulter d’autres astuces pour la caméra Google et ainsi maîtriser pleinement cette application complète.

Savoir plus: Les téléphones avec le meilleur appareil photo du marché: lequel acheter?