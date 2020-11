Nous ne savons pas si le télétravail est là pour durer, mais si l’enfermement a montré quelque chose de clair, c’est que beaucoup n’étaient pas prêts à jouer à la maison comme ils le faisaient au bureau. Le manque d’éléments aussi basiques qu’une chaise de bureau appropriée, une souris pour l’ordinateur ou un support pour l’ordinateur portable, a ouvert la porte à d’autres besoins, à d’autres outils, dont nous pensions ne jamais avoir besoin. C’est avec l’essor des applications d’appels vidéo, mais aussi avec l’essor des réseaux sociaux – Instagram, TikTok… -, que ces éléments ont trouvé leur place.

L’un des nombreux appareils qui ont émergé dans la chaleur de Zoom, Skype ou Microsoft Teams, entre autres, est l’anneau de lumière, un support pour le mobile avec une fonction similaire à celle du soi-disant selfie stick, mais avec beaucoup plus de fonctions. Celui-ci, de la marque Yoozon et disponible sur Amazon, comprend trois modes d’éclairage de type LED et 10 tonalités de luminosité réglables, une télécommande Bluetooth et un trépied rotatif. L’article a également une note de 4,4 sur cinq et accumule plus de 340 évaluations des utilisateurs de cette plateforme en ligne.

TROIS MODES DE LUMIÈRE ET 10 TONS DE LUMINOSITÉ DIFFÉRENTS

Cet anneau de lumière incorpore trois types de couleurs – blanc, blanc chaud et blanc froid – avec 10 modes de luminosité chacun pouvant être ajusté de 1% à 100%, en fonction des besoins d’éclairage et de l’environnement de la pièce ou du lieu de travail. L’appareil de 26 centimètres de diamètre comprend 120 ampoules de type ABS et LED de haute qualité, idéal si l’objectif est de transmettre et d’enregistrer des vidéos, de prendre des photos ou même de l’utiliser comme lampe de bureau pour lire ou se maquiller. «De nombreux mobiles n’ont pas de flash frontal, c’est donc très pratique. Cela rend les vidéos et les photos beaucoup plus professionnelles “, déclare Cristina S., une utilisatrice d’Amazon. «Je cherchais une solution pour obtenir un meilleur éclairage pour l’enregistrement vidéo, mais je ne voulais pas d’une solution coûteuse ou très encombrante. C’est idéal. Très bon éclairage », confirme Javier, client de ce magasin virtuel.

Le support de lumière annulaire il est universel et s’adapte à n’importe quel terminal –IPhone, Samsung… – et système d’exploitation – fonctionne à la fois pour Apple et Android. Sa conception permet également pivoter à 360 ° et dans toutes les directions et tous les angles. Une fois que la bonne orientation est choisie, il peut être fixé pour l’empêcher de bouger ou de se déloger. «Le trépied et le support pour le mobile sont parfaits, ils peuvent se déplacer selon l’angle que vous souhaitez atteindre (en plus de la lumière, qui peut également être fixée à un angle ou à un autre). Il est idéal pour tout type d’application comme Instagram, TikTok, vidéos YouTube … “, explique Esmeralda RL, acheteuse sur la plateforme en ligne. «J’aime vraiment la polyvalence dont il dispose et le support de téléphone portable au centre de l’anneau. Il a une bonne base et je suis très heureuse de l’achat », déclare María Teresa, qui l’a déjà essayé.

BLUETOOTH ET USB POUR SE CONNECTER À TOUT PÉRIPHÉRIQUE

L’anneau peut être commandé à distance grâce à son Télécommande Bluetooth, parfait pour démarrer et terminer une vidéo ou prendre des photos sans avoir à toucher le téléphone. La portée de la connexion sans fil peut aller jusqu’à 10 mètres, plus qu’assez d’espace si l’article est utilisé dans une pièce. «La manette sans fil vous permet de prendre des photos à distance. Idéal pour les vidéos en gros plan ou les portraits », affirme Alejandro Pereira, un autre utilisateur. «Ça se passe très bien et vite», écrit Ismael, qui a donné à l’article les meilleures notes.

Le produit comprend également un Port USB pouvant être utilisé avec plusieurs appareils –Ordinateur portable, ordinateur, chargeur …– qui fonctionne comme un chargeur afin de disposer de l’anneau aussi longtemps que nécessaire. «Je l’ai utilisé connecté à une batterie externe et il fonctionne à merveille. Je voulais seulement qu’il photographie sans ombres et sans effets de lumière et c’est parfait », déclare Laura, qui a attribué cinq étoiles à l’appareil sur le site Web d’Amazon. «Les finitions sont bonnes et il est parfaitement présenté. Je le connecte à une batterie externe et l’effet sur les photos et vidéos est spectaculaire », résume Andrés Fabián Pirez.

