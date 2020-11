Imaginez la scène, vous rentrez chez vous en voulant vous déconnecter et surfer pendant un moment, ou pour profiter de votre jeu préféré avec quelques jeux en ligne, mais votre connexion Internet ne fonctionne pas. Si vous avez déjà souffert de ce problème vous vous souviendrez parfaitement de l’inconfort et de l’anxiété qu’il génère, surtout lorsque vous avez peu de temps libre et que ce type de situation finit par vous le faire perdre.

Dans de nombreux cas, une connexion Internet ne fonctionne pas en raison de problèmes que nous pouvons résoudre de manière relativement simple. Oui, il y a aussi des situations dans lesquelles nous ne pouvons rien faire directement, et nous devons seulement être patients, mais ils sont minoritaires, et ils finissent presque toujours par être résolus par un appel à notre fournisseur d’accès Internet, vous avez donc aussi un solution indirecte.

Nous sommes conscients de la frustration et de l’inconfort que nous subissons lorsque notre connexion Internet ne fonctionne pas, et nous souhaitons donc partager avec vous un guide simple dans lequel nous allons passer en revue cinq solutions cela peut nous aider à résoudre des problèmes de connexion si graves qu’ils nous empêchent de faire Internet. Si vous avez des doutes, vous pouvez les laisser dans les commentaires.

1.-Internet ne fonctionne pas: vérifiez les câbles et les connexions

C’est tellement simple que cela peut nous faire sourire, mais vous seriez surpris du nombre de fois où j’ai aidé quelqu’un qui m’a traité de désolé parce que sa connexion Internet ne fonctionne pas et qu’il ne sait plus quoi faire, et j’ai trouvé un câble lâche ou le routeur est éteint.

Comme c’est quelque chose de si simple, nous supposons qu’il est impossible que ce soit la cause de nos problèmes de connexion, une réalité qui est aggravée par le fait que le routeur est, dans de nombreux foyers, dans des endroits peu visibles, il est donc facile pour nous de ne pas remarquer si les lumières sont allumées ou si elles sont éteintes.

Vérifiez le câblage et les connexions cela ne prendra qu’une minute, Alors c’est la première chose que nous devrions faire Vérifiez bien tout et si vous ne voyez aucun problème, passez au point suivant.

2.-Internet ne fonctionne pas: est-ce la faute du fournisseur?

Avant de commencer à bricoler, il est important de s’assurer que le problème ne vient pas de notre fournisseur Internet, car si c’est le cas tout ce que nous faisons sera une perte de temps.

Nous pourrions recourir à des tests de connexion et à des mesures de vitesse, mais je Je préfère appeler directement. C’est une minute, et cela nous permet d’être clair dès le début où se trouve le problème.

De nombreux fournisseurs automatisent répondeurs qui avertissent d’un défaut lorsqu’ils reçoivent un appel d’une zone spécifique, et ils donnent généralement une durée estimée jusqu’à ce qu’il soit résolu. Si vous vous retrouvez dans ce cas de patience, vous ne pouvez qu’attendre.

3.-Internet ne fonctionne pas: redémarrez à gauche et à droite

Encore une fois une mesure simple, mais extrêmement efficace. Pourquoi allons-nous entrer directement dans le plus compliqué si nous n’avons pas encore essayé le plus simple?

En de nombreuses occasions, la perte de connexion et la chute de notre réseau peuvent être dues à les conflits qui surviennent en raison de l’utilisation normale des appareils, et le routeur. Comme ceux-ci continuent à fonctionner dans un régime ininterrompu, ces conflits peuvent générer des erreurs qui s’ajoutent aux deux une boucle dont ils ne peuvent pas sortir.

Redémarrez le routeur et les périphériques rsauter cette boucle, et permet de surmonter les conflits, faisant que tout fonctionne à nouveau correctement. L’idéal, dans ce cas, est de déconnecter le routeur de l’alimentation pendant au moins une minute, et de redémarrer complètement tous les appareils qui y sont connectés.

4.-Internet ne fonctionne pas: malwares et intrus

Si nous avons atteint ce point et que notre connexion Internet ne fonctionne pas, nous pouvons avoir des problèmes de sécurité. Effectuer une analyse des logiciels malveillants Cela nous aidera à faire face aux menaces de sécurité au niveau local et peut être très efficace. Quelque chose d’aussi simple qu’une analyse approfondie avec Microsoft Defender, par exemple, devrait suffire dans la plupart des cas.

Dans le cas où le problème vient de l’extérieur, la chose n’est pas compliquée non plus. Si nous avons un ou plusieurs intrus qui consomment toute la bande passante de notre connexion Internet via Wi-Fi, il suffit de saisir ses paramètres (en saisissant http://192.168.0.1/ dans le navigateur) et changer le mot de passe. Simple, mais efficace, car ils ne pourront pas se reconnecter s’ils ne connaissent pas le nouveau mot de passe.

Il n’est pas nécessaire de changer constamment le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, mais si vous avez dû le fournir aux visiteurs indignes de confiance ou aux étrangers pour une raison quelconque, n’hésitez pas, changez-le instantanément.

5.-Internet ne fonctionne pas: mettre à jour et approfondir

Nous sommes désolés que vous ayez dû arriver ici, car cela peut également être dû au fait que les quatre conseils précédents n’ont pas fonctionné pour vous. Si c’est ainsi ne désespère pas, vous avez toujours des options simples pour résoudre vos problèmes de connexion.

La première chose que je ferais est de faire un contrôle de compatibilité complet de tout ce que j’ai connecté. Par exemple, êtes-vous sûr que votre smartphone qui ne dispose pas d’une connexion Internet prend en charge la norme Wi-Fi 5? Avez-vous configuré correctement les paramètres de base du routeur et du reste des appareils? Donnez-leur un avis, vous ne perdez rien et vous pourriez résoudre vos problèmes.

Vous pouvez également utiliser des outils pour dépannage du réseau (Windows 10 intègre un assistant très facile à utiliser), et si vous avez récemment mis à jour votre système d’exploitation, essayez restaurer à un point précédent où tout a fonctionné pour vous. La recherche de mises à jour du micrologiciel de votre routeur peut également être très utile.

