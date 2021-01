Chaque fois qu’une nouvelle version est divulguée ou annoncée pour Nintendo Commutateur, des alarmes se déclenchent dans la communauté des joueurs de cette plateforme hybride du grand N, puisque cela signifie que l’on peut profiter (pour la première ou pour la énième fois) de certains titres qui ont beaucoup plu au grand public. Ainsi, il y a quelques jours, ces alarmes étaient activées avant la liste d’une possible version de Kingdom Come Deliverance pour cette plateforme, mais comme l’a confirmé l’un des responsables de ce titre, malheureusement, c’est une erreur.

Kingdom Come Deliverance pour Nintendo Switch n’est pas en développement pour le moment

Autant j’aimerais une version #kingdomcomedeliverance sur Switch – malheureusement, aucune n’est prévue pour le moment. Nous cherchons qui était si ambitieux de penser différemment mais pour l’instant… meh meh meeeeh… .. Désolé les gars. pic.twitter.com/Okp0ymHwdR – Sir Tobi ⚔🛡 (@ T0_8I) 4 janvier 2021

Comme l’a confirmé Tobi Stolz-Zwilling, l’un des responsables de Kingdom Come Deliverance, bien qu’il aimerait qu’une version pour Nintendo Switch soit développée, ce n’était qu’une erreur. La page japonaise officielle de Nintendo listait il y a quelques jours cette version de l’hybride avec un lancement pour le 18 février 2021, mais maintenant, les responsables du jeu ont nié cette information et ont confirmé que pour le moment ils ne travaillaient pas dessus. Cependant, et déjà en train de sortir notre boule de cristal, il se peut que précisément l’optimisme dont les joueurs ont fait preuve pour la version hybride du jeu les amène à réfléchir précisément si ce serait une bonne décision de lancer une version pour cette plateforme.

Ainsi, et avec cette petite déception, il n’y a pas d’autre choix que d’accepter que Kingdom Come Deliverance ne soit pas développé pour Nintendo Switch et qu’il n’arrivera pas en février de cette année. Et vous, aimeriez-vous voir ce jeu distingué sur cette plateforme afin de pouvoir y jouer quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez et comme vous le souhaitez? La vérité est que la portabilité est l’un des principaux charmes qui poussent certains joueurs à opter pour ces versions.

