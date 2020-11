Les possibilités de la série Redmi Note 9 de Xiaomi s’adaptent au pouvoir d’achat de tout acheteur.

La multitude de mobiles qui sortent chaque mois sur le marché nous fait perdre notre perspective de ce qui existe et ne pas le valoriser suffisamment. Ajouté à cela, avec les grands lancements et présentations en haut des dernières dates, les looks sont focalisés sur l’ostentatoire et ils laissent de côté des produits beaucoup plus abordables et équipé de toutes sortes de fonctionnalités, dignes des mobiles catalogués dans des gammes théoriques supérieures.

Les avancées technologiques génèrent de nouveaux besoins et, grâce aux entreprises engagées dans l’innovation dans tous les segments dans lesquels leurs mobiles sont encadrés, nous pouvons en profiter total de téléphones à des prix adaptés à tous les budgets.

Un bon exemple de ceci est les smartphones Xiaomi appartenant au Série Redmi Note 9. On y trouve des mobiles dont les caractéristiques satisfont toutes sortes d’utilisateurs sans laisser la carte de crédit trembler après leur achat.

Voyons-les en détail.

Redmi Note 9 Pro: quad caméra et batterie à percer pour un peu plus de 200 euros

Le printemps dernier, Xiaomi a levé le rideau sur cette série Note 9 et a dévoilé le Redmi Note 9 Pro. Dans votre analyse, nous vous avons déjà dit qu’il s’agissait d’un téléphone dans le milieu de gamme et que, en raison des avantages, il serait un rival difficile à battre pour vos concurrents.

Le pourquoi est très simple. Dans ce téléphone que nous pouvons acheter sur la page officielle de Xiaomi en Espagne à partir de 229 euros nous avons trouvé un Écran Full HD + de 6,67 pouces avec caméra frontale 16 MP.

À l’arrière, un module avec quadruple caméra composé d’un capteur principal de 64 MP, d’un grand angle de 8 MP, d’un appareil photo macro de 5 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP, qui permettent ensemble l’enregistrement de vidéo à pleine résolution 4K et 30 fps.

Ces caractéristiques sont accompagnées d’un Batterie de 5020 mAh avec une charge rapide de 30 W, un stockage de 64 Go ou 128 Go et une mémoire RAM de 6 Go.

Tout cela régi par un Processeur Snapdragon 720G ce qui fera voler le téléphone.

Par conséquent, avec tous ces avantages, auxquels nous devrions ajouter NFC pour effectuer des paiements mobiles, capteur d’empreintes digitales latéral et le chargeur inclus, que ça ne fait jamais de mal de se souvenir en ces temps, la conclusion est que nous nous retrouvons avec un mobile avec tout ce dont vous avez besoin et plus encore pour un prix de scandale. Pour en tenir compte, au moins, ça l’est.

Redmi Note 9S: le milieu de gamme le plus attendu en dessous de 200 euros

Un autre candidat aux meilleures ventes cette année pour son rapport qualité-prix est le Redmi Note 9S.

Ses fonctionnalités sont très similaires à celles du Redmi Note 9 Pro puisque, par exemple, elles intègrent le même Processeur Snapdragon 720G, le capteur d’empreintes digitales latéral ou un Écran Full HD + de 6,67 pouces.

La différence la plus notable se trouve dans la caméra quad, où dans le cas du Redmi Note 9S, le l’objectif principal est de 48MP. Malgré cela, l’ensemble des caméras équipées permet également de Enregistrement vidéo 4K à 30 ips et les différents modes d’enregistrement que son frère aîné théorique inclut.

D’autres aspects distinctifs sont la charge rapide de la batterie, également 5020 mAh, qui cette fois est de 18 W, et les tailles de mémoire disponibles.

Le Redmi Note 9S peut être acheté avec une réduction sur la page officielle de Xiaomi Espagne en deux modalités, 4 Go de RAM + 64 de ROM ou 6 Go de RAM et 128 de ROM. En fonction de celui choisi, le prix sera majoré d’environ 40 euros.

Ces petites réductions de prestations supposent également, comment pourrait-il en être autrement, réduction considérable du prix. C’est exactement ce que nous avons mentionné au début de l’article: il s’agit de proposer des options pour tous les utilisateurs et tous les budgets. Si tu veux dépenser moins de 200 euros et avoir un téléphone avec toutes les fonctionnalités modernes nécessaires, c’est une excellente option.

Redmi Note 9: le plus modeste de la famille, mais non moins intéressant

D’une manière générale, il n’y a pas trop de différences entre le dernier smartphone que Xiaomi a ajouté à la famille Note 9, le Redmi Note 9, mais il y en a que nous allons préciser.

Parce que, encore une fois, dans ces petits détails sont le lien vers les différents utilisateurs.

Donc, avec ce Redmi Note 9, nous avons un téléphone bien en dessous de 200 euros sur le site Xiaomi de notre pays et que nous pouvons facilement trouver sur l’offre autour de 150 dans la première de ses configurations disponibles de 3 Go de RAM et 64 de ROM.

Que trouverons-nous avec lui? Eh bien, un smartphone axé sur la gamme d’entrée avec des caractéristiques communes à de nombreux téléphones de milieu de gamme.

Nous parlons d’un caméra arrière quad avec un capteur principal 48MP, un grand angle 8MP, une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP à l’arrière, et un Caméra frontale 13MP inséré dans un Écran Full HD + de 6,53 pouces pour la face visible de ce téléphone de la firme chinoise.

Pour le cœur du mobile, Xiaomi a opté pour le Processeur MTK Helio G85, ongle Batterie 5020 mAh avec charge rapide de 18 W et deux variantes de mémoire: 3 Go + 64 Go ou 4 Go + 128 Go.

En mode 4 Go de RAM et 128 de ROM on peut également trouver cet appareil sur Amazon à un prix promotionnel: 199 euros.

En résumé, nous avons trois téléphones Xiaomi idéaux pour toutes les personnes qui veulent profiter des technologies mobiles avancées mais ne veulent pas y dépenser une fortune.

Parce que le L’innovation et un prix raisonnable ne doivent jamais cesser d’être des compagnons de voyage.