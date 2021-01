Votre mobile a besoin de ce fond d'écran One Piece and Shanks

L’univers One Piece regorge d’incroyables marins, beaucoup d’entre eux sont assez légendaires et l’un en particulier est le Capitaine Shanks. Ce personnage est le Chef d’équipage Redhead Pirates et l’un des quatre empereurs qui gouvernent le Nouveau monde. Sa renommée le précède car il était un membre honorable du légendaire L’équipage de Gol D.Roger, devenant le seul groupe capable de tout conquérir Grande ligne.

Savoir plus: Le créateur de One Piece félicite Demon Slayer pour son succès

Bien sûr, c’est un personnage fantastique et il a réussi à accueillir des milliers de followers dans le monde. Pour cette raison, un fan – nommé indian_jesus666 sur Reddit – a voulu rendre hommage avec un illustration parfaite pour mobile. Voici les détails.

J’ai fait un fond d’écran de jarrets ^ – ^ de OnePiece

Comme vous le verrez, l’image c’est extrêmement minimaliste et les éléments qui le composent peuvent être vus en bas. Shanks traîne Luffy tandis qu’autour de lui se trouvent une série de vaincus, on peut en déduire que ils ont combattu Shanks et ledit personnage est sorti victorieux.

Grâce à format d’illustration, cet art fantastique est devenu l’option parfaite pour placer comme fond d’écran sur votre appareil mobile, Tu ne le crois pas?

Image vedette | images5.alphacoders

Autres objets One Piece que vous aimerez