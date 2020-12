Zoro de One Piece.

Un utilisateur de Reddit nommé Beneluto a partagé avec la communauté un fantastique fond d’écran de téléphone mobile basé sur le thème de One Piece.

Dans le dessin, nous voyons Zoro sur la couverture du chapitre 997 de One Piece, donc ce fond d’écran pourrait avoir des spoilers de la version manga.

Savoir plus: Un fan de One Piece a transformé la Grand Line en planètes et le résultat est tout simplement prodigieux

Freak out avec ce fond d’écran One Piece!

Cet artiste nous montre Zoro faisant le harakiri avec son sabre, l’image apparaît en noir et blanc tandis que le fond est rouge. En chinois, on peut lire “Hungry for blood”.

J’ai fait un fond d’écran avec le panneau étonnant du chapitre 997. J’espère qu’il vous plaira! de r / OnePiece

Selon le créateur, il travaille déjà sur une version plus grande du fond d’écran pour les ordinateurs de bureau et portables. Si vous voulez voir plus de fonds d’écran d’anime, consultez ce fond d’écran Demon Slayer ou ce fond d’écran One Punch Man.

Autres objets One Piece que vous aimerez