En l’absence de certifications Google Play, la vérité est que les gars de Huawei nous ont présenté un design impeccable et un concours de retour avec leur Huawei Mate40 … La communauté et les entreprises externes ont fait le reste!

Écrit par Damián García

Récemment présenté, le nouveau Huawei Mate40 nous rapproche le meilleur de l’univers Huawei sans les certifications Google Ni la technologie américaine, avec un design et une construction impeccables qui à première vue anticipent un ensemble de haute qualité également entériné dans une analyse plus approfondie comme celle que nous avons pu faire au nouveau fleuron du géant chinois.

Dans tous les cas, la partie la plus curieuse du nouveau Huawei Mate40 a peut-être été le module photographique agencé dans une configuration circulaire, quelque chose d’inédit jusqu’à présent et qui leur a même permis de dépasser Apple et son MagSafe sur la droite avec un étui de protection intéressant avec flash circulaire qui nous permettra de tirer tout le jus de la meilleure caméra mobile du marché, du moins selon DxOMark.

C’est peut-être pourquoi Huawei a pris la licence pour critiquer Apple pour son iPhone 12 “obsolète”, et cela sans savoir ce que la communauté nous avait préparé après avoir récupéré le gant Huawei et son design de concours pour ces nouveaux Mate40, sous la forme de quelques étuis de protection très cool qui tirent parti de la conception différentielle et en profitent également.

Voici comment sont les étuis Pokémon et supercars pour le Huawei Mate40

Ces cas de créateurs nous ont été enseignés par GizmoChina, et évidemment nous nous ne pouvions pas rater l’occasion de vous les apporter au cas où l’un d’entre vous aurait un Huawei Mate40 et serait intéressé à lui donner une touche plus personnelle sur votre smartphone.

Le premier des designs rendra les fans de Pokémon heureux, car le module circulaire est utilisé pour créer un Pokéball cool, avec les couleurs emblématiques de la saga Nintendo et le logo en bas.

Vous ne pourrez pas attraper de monstres avec l’étui Mate40, mais jouer à Pokémon Go est un costume idéal sans aucune doute.

Ce n’est pas le seul des designs ingénieux, et c’est que nous avons également vu des supercars pour les fans de moteurs et de voitures, transformant les caméras du Huawei Mate40 en roue avant d’une voiture de course en vue de côté:

Dans tous les cas, le pire de tout cela est que il ne s’agit que de concepts créés par la communauté, cherchant à prendre le gant d’un design qui Huawei pourrait devenir presque emblématique en raison de sa différence, et pour l’avantage qu’ils obtiennent à la fois avec leurs couvertures officielles avec flash circulaire et avec ces conceptions tierces.

Nous verrons si ces boîtiers atteignent enfin la production, ce qui le fera sûrement, et à quels prix seront-ils vendus chez les détaillants en ligne quand ils sont disponibles… Pour l’instant au moins vous avez déjà l’inspiration pour le design personnalisé dans les magasins de boîtiers qui le permettent!

