Le développement de la technologie dans les jeux vidéo a permis améliorez l’expérience des joueurs à chaque pas que vous faites. Si l’on parle d’éléments graphiques, nul doute que les images 8 bits ont été laissées pour compte et que l’animation 2D évolue vers de nouveaux horizons. En ce sens, les entreprises aiment Epic Games a choisi de perfectionner chaque partie de ses plateformes pour les rendre de plus en plus réalistes.

Justement, le développeur en charge de titres comme le populaire Fortnite semble être en train d’amener ses titres à un nouveau stade technologique. Jeux épiques a récemment acquis la société Hyprsense, qui est connue pour son travail sur la création d’une technologie d’animation faciale en temps réel.

Hyprsense rejoint Epic Games

Par un communiqué de presse, la société Hyprsense a annoncé l’acquisition qui Epic Games a fait ses atouts commerciaux et finalement sa technologie. De cette manière, le développeur américain pourra adapter le travail de la société japonaise à ses futurs titres ou dans les mises à jour pour Fortnite lui-même.

«Nous sommes fiers et ravis d’apporter notre technologie d’animation de personnages à l’écosystème Epic Games. Rejoindre Epic nous donne l’opportunité d’offrir de nouvelles solutions et expériences à grande échelle.Jihun Yu, co-fondateur et PDG de Hyprsense.

Technologie Hyprsense

Hyprsense, désormais nouvelle filiale d’Epic Games, est une société fondée en 2015 basée au Japon. Cette société a gagné un nom sur le marché de ce pays en tant que fournisseur de technologie d’animation et de reconnaissance faciale en temps réel des avatars 3D et des «humains numériques», comme mentionné sur leur site Web.

La plupart de ses créations sont utilisées dans des applications pour ordinateurs et appareils mobiles à travers lequel les modèles faciaux de l’utilisateur sont capturés via une webcam pour générer une réplique numérique de leur visage, qui peut faire les mêmes expressions faciales en même temps. Autrement dit, si vous êtes dans une salle de discussion en utilisant les applications Hyprface, votre avatar sourira ou froncera les sourcils à l’instant où vous le faites.

Il y a quelques mois à peine, la société a lancé son application Hyprmeet pouvant être utilisé dans les réunions Zoom. Si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse dans l’appel vidéo, cette technologie vous permet de créer un avatar qui se répliquera tous les visages ou mouvements du visage que vous faites.

Pour l’instant, Jeu épiques n’a pas annoncé quels jeux vidéo à venir proposeront cette nouvelle technologie, mais il est fort possible que Les utilisateurs de Fortnite peuvent l’essayer le plus tôt possible. Pouvez-vous imaginer une réplique exacte de votre visage dans le jeu vidéo? Si non, Voici un avant-goût de la technologie Hyprsense.

