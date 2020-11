Playstation 5 arrive cette semaine dans les magasins de toute l’Espagne et à partir de laquelle nous avons fait il y a quelques jours un déballage complet. L’une des fonctionnalités qui ne pouvaient manquer à la nouvelle console Sony est la possibilité de diffuser nos jeux dans le monde entier. Afin d’améliorer cette expérience, Sony a élaboré un guide étape par étape très complet pour devenir des streamers avec notre toute nouvelle PS5.

Comme le Blog PlayStation, la première étape sera de créer un compte gratuit sur Twitch, la plateforme par excellence liée au streaming et qui ces derniers mois a vu ses chiffres monter en flèche. De plus, dans l’entrée, il nous rappelle que nous pouvons configurer notre compte Twitch encore plus complètement à partir de l’application de bureau.

Comme tout autre compte dans un réseau social, il faudra lui donner une touche personnelle et le laisser selon nos préférences. Remplissez le domaines relatifs à la biographie afin que les téléspectateurs puissent vous connaître et ne pas oublier ce qui est toujours important photo de profil.

Configuration Twitch | Sony

Après avoir configuré notre chaîne Twitch, le point le plus important suivant arrive: connectez PlayStation 5 à Twitch et ainsi pouvoir démarrer nos spectacles en direct. La prochaine étape sera de connecter notre compte PlayStation à celui de la plateforme de streaming. Si vous connaissez déjà le processus depuis votre PS4, vous ne devriez pas avoir de problèmes majeurs. Sinon, vous devriez seulement suivez les étapes indiquées à l’écran et entrez le code fourni sur le site Web d’activation de Twitch.

Avec la console et la chaîne Twitch désormais configurées et prêtes à être diffusées, il ne vous reste plus qu’à choisir le jeu et démarrer la diffusion en direct. Une fois le jeu vidéo lancé, appuyez sur le bouton ‘créer’ et sélectionnez l’option ‘Diffuser sur Twitch». N’oubliez pas que le nouveau contrôleur PS5, DualSense, intègre déjà un microphone, vous n’aurez donc pas besoin d’un autre externe pour qu’ils puissent vous entendre. Pour mettre fin à la diffusion, il vous suffit d’appuyer à nouveau sur le bouton «créer» puis «arrêter la diffusion».

Du blog de Playstation 5 donnez-nous quelques conseils supplémentaires pour améliorer le streaming. Utilisation du périphérique Caméra HD pour PlayStation 5 C’est l’un d’entre eux. D’autre part, dans la liste des astuces, il est également recommandé de jeter un œil aux différentes options sonores de la console, que nous retrouverons dans le menu Paramètres de PlayStation 5.