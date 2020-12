Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la première souris de l’histoire? Si vous êtes un utilisateur occasionnel d’ordinateurs et de technologie, la réponse est probablement non, mais si vous êtes passionné ou, du moins, passionné par le monde de ces appareils étonnants et de leur histoire, oui. il est plus probable que vous connaissiez l’histoire dont je vais parler ensuite, et qu’en lisant le nom de Douglas Engelbart, vous avez tout de suite pensé à la mère de toutes les manifestations.

Au cas où ce ne serait pas le cas, faisons un peu d’histoire: le 9 décembre 1968, Douglas Engelbart et 17 autres chercheurs de Stanford ont réalisé une démonstration de 90 minutes de technologies innovantes qui ont fourni une vision étonnamment précise d’un avenir qui était encore à des décennies. Et l’un de ces futurs paris que l’on pouvait voir ce jour-là était un appareil qui, en se déplaçant, déplaçait un élément graphique sur l’écran. C’était, en effet, la première souris de l’histoire, le précurseur des souris que nous utilisons aujourd’hui.

Dans cette présentation, en plus de la première souris, autres paris pour l’avenir, comme un outil de traitement de texte avec édition en temps réel, des hyperliens qui permettent de passer rapidement et facilement d’un document à un autre, la vidéoconférence, le partage d’écran et une interface logicielle fenêtrée qui pourrait être parcourue avec le dispositif de pointage inventé par Engelbart et son collègue, Bill English.

Maintenant, 52 ans plus tard, la première souris de l’histoire ou, du moins, l’une des premières (on ne peut pas confirmer si c’est celle qu’Engelbart a utilisée dans sa présentation, mais c’était l’une des premières séries, et qu’elles se les bases sur lesquelles l’un des dispositifs de contrôle a évolué) est mis aux enchères chez RR Auctions, une enchère qui a commencé à 200 $Pour le moment, il accumule trois offres qui sont passées à 242 $ et dans lesquelles le prochain participant devra offrir 267 $. Nous parlons d’une vente aux enchères, donc jusqu’à sa clôture, nous ne connaîtrons pas sa valeur finale, mais RR Auctions estime qu’il sera supérieur à 800 $.

La première souris de l’histoire ne devrait-elle pas être plus chère?

Si nous prenons en compte le fait que nous parlons d’un appareil historique, la vérité est que votre valeur de vente attendue semble un peu faible. La raison principale à cela, outre le fait qu’il n’y a pas de trace explicite de savoir s’il s’agissait de la première souris, c’est-à-dire celle utilisée par Engelbart dans la grande présentation ou, au contraire, et malgré le fait qu’elle ait la même origine et qu’elle ait été sûrement assemblée en même temps, il ne jouit pas d’un tel honneur.

De plus, son ancien propriétaire, Serge Timacheff, a coupé une partie du câble pour l’avoir comme objet d’affichage sur sa table. Il est intéressant de savoir comment la première souris est arrivée entre les mains de Timacheff. Engelbart a fondé un cabinet de conseil en technologie et, en raison des vicissitudes de la vie, il s’est installé dans une partie des bureaux de l’entreprise où, à l’époque, Timacheff était le directeur des relations publiques. Au fil du temps, ils ont développé une bonne amitié et Engelbart a fini par lui donner la souris. L’histoire est encore plus intéressante quand on sait pour quelle entreprise Timacheff a travaillé. Et est-ce que l’exécutif qui a reçu la première souris de l’histoire en cadeau a travaillé chez Logitech.

La vente aux enchères sera active jusqu’au 17 décembre, et personnellement je serais surpris si elle était décernée pour moins de mille dollars. Et c’est que, que ce soit la première souris de l’histoire, la deuxième ou la cinquième, ce qui est prouvé par de multiples documents, c’est son authenticité, et nous parlons d’un appareil qui, des décennies après avoir été conçu par Engelbart, continue de marquer le jour après jour, comment nous interagissons avec le PC. Pour certains dans cette présentation, l’avenir était “deviné”, mais en réalité ce qui a été fait était de l’écrire.

Si vous voulez voir la mère de toutes les démos, juste sous ce paragraphe, vous trouverez la première partie de celui-ci, et ce sont les liens pour voir la deuxième partie et, enfin, la troisième partie. Si vous avez 90 minutes, la curiosité et la capacité de “sauter” en 1968, vous verrez comment notre cadeau a été écrit. Et je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça excitant.