Vous avez peut-être entendu parler des VPN, mais, Quels sont-ils et comment fonctionnent-ils? Suivez ici et nous vous expliquerons les aspects les plus importants.

Souci de la vie privée

La confidentialité sur Internet est une préoccupation croissante de la population, notamment avec le temps croissant que nous passons à être connecté à différents appareils technologiques connectés en permanence à Internet et la plus grande sensibilité des données que nous partageons.

La raison pour laquelle les réseaux VPN continuent de gagner en popularité est précisément parce que sont l’une des meilleures solutions pour faire face à ce problème.

Ce que nous devons savoir

La connexion Internet fonctionne lorsque nous allons en ligne à partir d’une tablette, d’un smartphone ou d’un ordinateur et que le fournisseur d’accès Internet la connecte au site Web. Pour établir cette connexion, le fournisseur utilise l’adresse IP, qui permet, en quelque sorte, d’obtenir des informations sur l’utilisateur.

Ce détail signifie que les sites que nous visitons pendant la navigation peuvent stocker nos données, nos recherches, notre comportement sur Internet, suivre nos informations et données et même vendre ces informations à des tiers.

Aussi des tiers peuvent espionner ladite connexion pour pouvoir accéder à nos données et même à nos appareils, créant une grande faille de sécurité pour nos informations privées.

C’est là que les VPN entrent en jeu. Un VPN (Virtual Private Network) ou “Virtual Private Network” pour garantir que nos appareils ne peuvent pas être tracés sécuriser la connexion. La façon dont ils le font est que, en utilisant l’un de ces outils, au lieu de nous connecter directement au fournisseur Internet, nous nous connectons à un serveur VPN, qui se connecte ensuite au fournisseur. De cette façon, la connexion est cryptée et totalement sécurisée.

Sécurité en ligne

Le principal avantage de l’utilisation d’un VPN est plus de sécurité. Au quotidien, de nombreuses personnes effectuent de nombreuses activités quotidiennes en ligne, de la banque aux achats. Si vous n’utilisez pas de VPN, d’informations de mot de passe, d’e-mails confidentiels, les coordonnées bancaires circuleront sur Internet via des connexions non sécurisées.

En utilisant un serveur VPN, nous serons plus sûrs, les pirates ne pourront pas nous lier les informations, car ils ne pourront pas “voir” qui se cache derrière les données, et la navigation sera protégée des regards indiscrets.

En utilisant régulièrement Internet, vous ne savez jamais qui peut espionner les informations, des entreprises qui souhaitent connaître vos habitudes de consommation, à même une entité gouvernementale qui surveille les citoyens à des fins inconnues dans des États où la liberté individuelle et la vie privée sont plus en question.

Meilleurs VPN

Lorsqu’il s’agit de choisir un VPN, il existe de nombreuses options sur le marché, des options gratuites qui fourniront une protection très limitée, à des options commerciales beaucoup plus puissantes et fiables.

Parmi les options à souligner, nous pouvons trouver CyberGhost, qui est un VPN recommandé par le site spécialisé VPN vpnoverview.

Les autres VPN populaires sont ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark.

