Écrit par Jose García Nieto sur tablettes Android

Il y a beaucoup de gens qui, de temps en temps, nous écrivent sur Twitter, Facebook et Instagram pour nous demander un bonne tablette qui peut être utilisée pour lire des livres. Notre réponse est toujours la même: Si vous souhaitez lire une tablette, il est préférable de ne pas acheter de tablette. Dans cet article, nous allons vous présenter trois arguments simples pour lesquels une tablette n’est pas le meilleur appareil de lecture, même si nous prévoyons déjà qu’ils le sont écran, objectif et prix.

Les tablettes sont des appareils très polyvalents (et leur prix a considérablement baissé ces dernières années), mais c’est précisément leur polyvalence qui les rend il n’est pas recommandé de lire. La lecture demande de la concentration, il faut faire attention à ce que vous lisez pour rester avec l’intrigue du roman, les arguments de l’essai, le caractère des personnages … une tablette est un source de distractions à éviter. Voulez-vous lire numériquement? Achetez-vous un lecteur de livre électronique / eReader.

Allez-y, tout ce que vous allez lire a du sens si vous souhaitez utiliser l’appareil seul et exclusivement pour lire des livres.

Pourquoi acheter une liseuse au lieu d’une tablette

Parce que ton écran est meilleur

Le principal argument en faveur des livres électroniques ou des eReaders est le écran. Qu’il s’agisse de Kindle, Energy Sistem, BQ ou Billow, tous les eReaders ont écran à encre électronique. Cet écran se voit parfaitement en plein jour, situation dans laquelle les tablettes faiblissent, car elles doivent augmenter la luminosité au maximum et vous devrez, en tant que lecteur, vous battre avec le soleil pour éviter les reflets.

De plus, l’écran e-ink est bien plus efficace que l’IPS LCD ou AMOLED d’une tablette. Sa consommation est négligeable et l’autonomie de l’eReader est bien supérieure. Cela dépendra de la façon dont vous l’utilisez, bien sûr, mais là où une tablette dure un ou deux jours, une liseuse peut durer jusqu’à un mois, un mois et demi – du moins dans mon cas -. Cela, sur le long terme, est apprécié, car c’est bien d’aller lire dans un parc en sachant que vous n’allez pas manquer de batterie.

Finalement, l’écran e-ink n’émet pas de lumière bleue. Cette lumière, produite par les écrans des appareils électroniques, provoque une sécheresse oculaire et réduit la production de mélatonine, l’hormone responsable de la régulation du sommeil. Les écrans EReader n’ont pas besoin de rétroéclairage pour être affichés, le problème de la lumière bleue a donc complètement disparu. Il est vrai que vous ne pouvez pas lire dans l’obscurité *, même si cela suffira pour allumer une lampe.

* Certaines liseuses, comme l’Amazon Kindle Paperwhite, sont livrées avec un rétroéclairage intégré pour une visualisation nocturne.

Parce qu’ils sont bons pour la lecture, point final

Si vous lisez sur une tablette vous vous exposez à toutes sortes de distractions qui gêneront le moment placide de la lecture: notifications des réseaux sociaux, emails, jeux et notifications en tout genre. Oui, vous pouvez supprimer le WiFi et vous débarrasser du problème, mais la tentation sera toujours là. Dans une liseuse, il n’y a pas de distractions: l’écran n’est pas en couleur, l’appareil ne vibre pas, il n’a pas de notifications, rien. Texte seulement.

Une liseuse est, après tout, comme un livre. Il vous permet de vous concentrer sur la lecture, d’ajouter des signets, certains vous permettent de souligner … mais guère plus. Ce manque de fonctionnalités est ce qui le rend idéal et préférable. Quand tu lis lire.

Parce qu’ils sont beaucoup moins chers qu’une tablette

Et nous arrivons à la fin avec le principal argument de vente: le prix. Une tablette moyennement décente ne descend pas en dessous de 150 euros, et vous n’en exigez pas beaucoup non plus. Les liseuses, à quelques exceptions près, sont de l’ordre de 60-200 euros, ayant toute une gamme de produits que vous pouvez choisir en fonction de votre poche. Personnellement, moi qui lis habituellement la nuit, j’en ai plus qu’assez avec un Billow de 70 euros, mais quelqu’un qui veut quelque chose de plus puissant peut opter pour l’Amazon Paperwhite, au prix de 129 euros.

Ce à quoi je veux arriver, c’est que pour 150 euros, vous pouvez acheter l’une des meilleures liseuses ou l’un des comprimés les plus basiques. Cale à dépenser, mieux vaut dépenser pour quelque chose qui répond à son objectif, et qui, si vous ne voulez que lire, est synonyme d’eReader.

En conclusion

Si vous êtes un lecteur régulier et souhaitez 1) économiser de l’espace à la maison et 2) économiser de l’argent sur les livres, osez faire le saut vers les livres électroniques. Il semble que non, mais vous vous y habituerez en un rien de temps. Et lequel acheter? Vous vous poserez la question. Ma recommandation personnelle est que, si vous commencez et que vous voulez quelque chose de basique, achetez le Kindle d’Amazon ou, si vous voulez quelque chose de plus puissant, le Kindle Paperwhite. Ce dernier est plus cher mais dispose également d’un meilleur écran et d’une lumière intégrée. Les deux vous conviendront.

Pourquoi le Kindle et pas une autre marque? Eh bien, principalement, donc il est facile d’acheter des livres sur Amazon et de les transférer sur le Kindle. Avec d’autres marques – pas toutes – vous devez effectuer un processus plus complexe à partir de l’ordinateur qui n’en vaut pas la peine.

Savoir plus: Kindle d’Amazon Savoir plus: Amazon Kindle Paperwhite