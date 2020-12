Le monde du cosplay est vaste et bien que ce soit une pratique amusante qui se pratique depuis de nombreuses années, elle a gagné plus d’adeptes ces derniers temps qui se consacrent à faire de leur passe-temps quelque chose d’incroyable, c’est pourquoi nous ne nous lassons pas de voir nos personnages. favoris dans chacun de ces cosplay et nous sommes sûrs que vous hallucinerez avec ce cosplay de Diane des sept péchés capitaux. Et si vous ne l’avez jamais vu auparavant, Diane de The Seven Deadly Sins prend vie avec cet autre cosplay.

[Self] Cosplay de Diane par Suncosplays de NanatsunoTaizai

La Diane que l’on sait parvient à s’emparer de sa combinaison orange reconnaissable, d’un gant bleu incrusté de pierres et bien que son péché soit l’envie, ces deux nattes et son grand charisme lui font voler nos cœurs, c’est pourquoi ce cosplayer a tout donné à la représenter de la meilleure façon, en respectant également le plus remarquable du caractère de Les sept péchés capitaux.

Nous manquons un peu le tatouage de serpent sur ses jambes qui la marque de son péché, mais tout a été si incroyable qu’il en a résulté un Diane vraiment époustouflant.

