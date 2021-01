Ce tatouage incroyable montre le meilleur de Dragon Ball

Au fil du temps, adeptes d’anime Dragon Ball a voulu honore la série de mille façons, certains créent des œuvres d’art sur papier, d’autres personnalisent leurs chaussures, et beaucoup ils personnifient leurs personnages préférés à travers des cosplays fascinants.

Cependant, l’un des moyens les plus frappants dont disposent les fans de la franchise pour exalter l’anime est de créer un tatouage en son honneur. Le cas le plus récent est celui d’un fan de la franchise qui a définitivement capturé le personnages principaux de la saga: Goku et Vegeta. Le résultat a été choquant!

Tatouage Goku & Vegeta réalisé par @jptronwalker chez Arlia Tattoo à Orlando par dbz

Ce que vous pouvez voir sur la photo est le résultat de 8 heures de travail acharné, résultant en l’un des meilleurs tatouages ​​qui ont été vus du Personnages Vegeta et Goku.

Comme vous le verrez, l’artiste s’est inspiré des vignettes vues dans les pochettes, mais cette fois c’était ajouté de la couleur. Cette fois, les deux Goku comme Végéta sont en phase Super Saiyan 2, et chacun d’eux présente un look agressif. Grâce aux rayons qui émanent de son être, on en déduit que chacun a une puissance incalculable.

Image vedette | Comicvine1

