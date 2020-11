Voici à quoi ressemblerait Ash brutal de l’anime Pokémon avec un style 3D

Il est clair que l’univers Pokémon regorge d’incroyables créatures, mais l’un des Les personnages les plus populaires de la franchise sont Ash Ketchum, étant le principal protagoniste de l’anime Pokémon et considéré l’un des maîtres Pokémon les plus talentueux du monde.

Étant l’une des figures les plus reconnues de l’anime, il est courant pour un adepte d’imaginer comment serait-ce dans la vraie vie, quel âge il avait aujourd’hui, et de nombreux fanarts en son nom. C’est le cas d’un illustrateur anonyme, qui a montré au monde un dessin de Ash avec un superbe look 3D.

Cela devrait être le Ash Ketchum pour les prochains jeux vidéo

Bien que nous ne connaissions pas l’origine de l’esquisse, nous donnons du crédit à cet artiste car il a réussi à faire une conception 3D de l’un des principaux protagonistes de l’anime Pokémon: Ash Ketchum. L’image devient curieuse car jusqu’à présent nous n’avions vu sa représentation que dans l’art 2D.

Le Ash Ketchum que tout le monde demande pour un prochain jeu vidéo Pokémon

Comme vous pouvez le voir, le croquis montre un jeune homme de taille moyenne, cheveux noirs abondants, teint clair et caractéristiques asiatiques. À son tour, il a la tenue d’anime classique, des gants verts, un sac à dos et sa casquette emblématique. A partir de la position adoptée par le personnage, on peut déduire que est dans la capture possible d’un Pokémon.

Pensez-vous qu’ils prendront en compte une telle version pour un futur jeu vidéo Pokémon?

