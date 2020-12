Malgré le fait que One Piece ne pourra pas clôturer l’année atteignant le chapitre 1000, il le sera dès le début de 2021. Eiichiro Oda s’est avéré être l’un des meilleurs artistes mangas de toute sa génération, tant pour la longévité de son travail que pour son bon vieillissement, et la preuve en sont les centaines d’histoires parallèles et d’arcs d’intrigue que nous pouvons observer à chaque saison de One Piece.

Par conséquent, il est logique de voir comment chaque jour des centaines d’artistes et adeptes de son travail lui rendent hommage comme celui que nous allons voir ci-dessous. Une incroyable affiche de l’équipage et de leur navire de The Straw Hats.

Une commission que j’ai faite il y a quelque temps, j’ai choisi de ne pas imiter le style Oda ‘pour le rendre plus «personnel» – sauf pour le soleil (qui est construit comme ça) – et j’ai vraiment aimé le dessiner à partir de r / OnePiece

L’auteur de cette œuvre d’art est «Vacirca_Art» qui n’a pas hésité à partager l’illustration avec le reste de ses collègues à travers le forum Reddit. À propos, si vous n’avez pas encore vu comment les personnages de One Piece célébreraient la dernière Cène, vous avez encore du temps pour cela.

